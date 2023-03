ライブイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』開催決定

TOKYO FMは、5月1日に日本武道館で、ライブイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』を開催する。出演は、INI、Creepy Nuts、GENERATIONS、yamaの4組で、初共演を果たす。

同局が2023年より立ち上げる新たなライブイベントで、“多様性などを受け入れていく”、“多様な価値観を持った人同士で一体感を持って楽しむ”というコンセプトでスタート。今回のライブは、SS席1万5000円、S席9000円で、先行予約受付期間は18日の正午から4月1日までとなる。

■INI

この度、『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』にINIが参加させて頂くことになりました!昨年は、『JFN EARTH DAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI』として、KEN THE 390さん、SKY-HYさん、BE:FIRSTさんをゲストに迎えて楽しい時間を過ごすことが出来ました!昨年は無観客のオンラインライブでしたが、今年は日本武道館という場所で、GENERATIONSさん、Creepy Nutsさん、yamaさんとたくさんのお客様の前でパフォーマンスが出来ることを本当に楽しみにしています!

■Creepy Nuts

初開催という「TOKYO FM LIVE INCLUSION」、記念すべき日に呼んでいただき、ありがとうございます!この4組での共演はなかなかないと思うので、どんな1日になるのか、とても楽しみです!

■小森隼(GENERATIONS)

この度TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023に参加させて頂くことが決まり、コロナ禍で止まっていた時間が少しずつ進んでいっている感覚を僕達自身ものすごく感じていて、一夜限りのライブですが、色んな垣根を超えた4組のアーティストの方々と、来場してくださる皆さんとで、どんな1日になるのかとても楽しみです!今年から始まるTOKYO FMの新たなライブイベントとなりますが、その第一歩を皆さんと一緒に歩めるという嬉しさを噛み締め、次に繋げられるよう全力で楽しみながら皆さんと同じ時間をシェアして頑張りたいと思います!

■yama

『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』に今回出演させて頂くことになり、嬉しく思います。出演されるどのアーティストも個性的なので刺激的な1日になりそうですね。個人的に武道館でライブをするのが初めてなので、緊張感はありつつも自分らしく、何より皆さんと一緒に楽しみながらライブが出来たら良いなと思っています。お会いできるのを楽しみにしています。

関連キーワード エンタメ総合