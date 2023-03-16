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尹氏と銀座の飲食店はしご 首相、異例スタイルで歓待
岸田文雄首相は１６日夜、韓国の尹錫悦大統領を東京・銀座の日本料理店に招き会食した。両氏は引き続き、近...
3月16日
日韓首脳、関係正常化で合意 相互訪問、安保対話を再開
岸田文雄首相は１６日、来日した韓国の尹錫悦大統領と官邸で会談し、関係正常化で合意した。１１年以上途絶...
放送法解釈批判に首相反論 立民、高市氏は白黒説明を
岸田文雄首相は１６日の衆院本会議で、メディアに圧力をかけるため、安倍政権下で放送法の「政治的公平」の...
立民幹部「白黒はっきり説明を」 放送法文書巡り、高市氏に要求
立憲民主党の安住淳国対委員長は１６日の党会合で、放送法の事実上の解釈変更を巡り、当時総務相だった高市...
日韓首脳、きょう夕方東京で会談 「未来志向」信頼構築図る
岸田文雄首相は１６日夕、韓国の尹錫悦大統領と官邸で会談する。日本での日韓首脳会談は２０１８年５月以来...
自民、改正国民投票法成立求める 立民はネット広告規制、憲法審
自民党の新藤義孝氏は１６日の衆院憲法審査会で、自民や日本維新の会などが昨年提出した国民投票法改正案に...