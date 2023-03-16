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共産、京都府委員会の党員除名

2023年3月16日 22時13分 (3月16日 22時30分更新)
　共産党が、志位和夫委員長の辞任を要求する著書を出版した党京都府委員会所属の党員を除名した。複数の関係者が１６日、明らかにした。２月に除名された元党職員と同時期に書籍を刊行したことを、「分派活動」と認定したとみられる。

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