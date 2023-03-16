『ANN』月曜にAdo 星野源、乃木坂46、ナイナイ、霜降り、オードリー、土曜11時半のSixTONESは継続
2023年3月16日 18時12分 (3月16日 20時05分更新)
ニッポン放送は16日、『オールナイトニッポン（ANN）』ブランド（オールナイトニッポン、オールナイトニッポン0（ZERO）、オールナイトニッポンX（クロス））の2023年度ラインナップ発表記者会見を行い、『ANN』のパーソナリティーは、月曜日はAdoが担当するが、他曜日のパーソナリティーおよび『SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル』（毎週土曜 深11：30）は続投することがわかった。
火曜の『星野源ANN』は8年目、水曜の『乃木坂46ANN』は、2代目の久保史緒里が2年目、木曜の『ナイナイANN』は、コンビ時代・岡村隆史ピンの時代から数えると30年目、金曜の『霜降りANN』は19年4月から21年3月までの『ANN0』時代を含めると5年目、土曜の『オードリーANN』は、15年目となる。
■『オールナイトニッポン』パーソナリティー
月曜：Ado
火曜：星野源
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは久保史緒里）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
月曜：Ado
火曜：星野源
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは久保史緒里）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
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