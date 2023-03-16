『KCON JAPAN』1次ラインナップ発表 ENHYPEN、JO1、THE BOYZ、Kep1er、&TEAMら11組
2023年3月16日 12時15分 (3月16日 13時06分更新)
世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON』の日本公演『KCON 2023 JAPAN』（5月12～14日、千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト1次ラインナップが16日、発表され、AB6IX、ATEEZ、ENHYPEN、iKON、JO1、Kep1er、STAYC、THE BOYZ、VIVIZ、xikers、&TEAMの11組が名を連ねた。
昨年10月から開催したワールドツアーで約25万人のグローバルファンに会ったATEEZ、初のワールドツアーを成功裏に終えたグローバルK-POPスター・ENHYPEN、2019年以来の『KCON JAPAN』出演となるTHE BOYZもラインナップ。
さらに、昨年大みそかの『第73回NHK紅白歌合戦』に初出場した11人組グローバルボーイズグループ・JO1がホームの日本で『KCON』を盛り上げ、HYBE LABELS JAPAN初のグローバルグループ&TEAMも『KCON JAPAN』初登場となる。
■『KCON 2023 JAPAN』出演アーティスト
AB6IX
ATEEZ
ENHYPEN
iKON
JO1
Kep1er
STAYC
THE BOYZ
VIVIZ
xikers
&TEAM
ほか ※アーティスト名はアルファベット順→記号順
AB6IX
ATEEZ
ENHYPEN
iKON
JO1
Kep1er
STAYC
THE BOYZ
VIVIZ
xikers
&TEAM
ほか ※アーティスト名はアルファベット順→記号順
『KCON』今年も日本開催決定 5月に幕張メッセ3days
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