2007年、マイケル・ベイ監督、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮によって1作目が製作され『トランスフォーマー』シリーズの最新作にして、新シリーズの幕開けとなる『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の公開日が8月4日に決定。あわせて、日本語吹替に玄田哲章&子安武人の参加が明らかになり、日本語吹替版予告映像(30秒)&キャラクターポスタービジュアルが到着した。

今回到着したビジュアルは、シリーズで不動の人気を誇るオプティマスプライム、ゴリラ型のトランスフォーマーオプティマスプライマル、アンソニー・ラモス演じる主人公と絆を深めるミラージュといった新シリーズの物語の中心となるキャラクター3体。

仲でも注目すべきはシリーズ初登場で動物からトランスフォームするビースト戦士たち(マクシマルズ)を率いる”オプティマスプライマル”!変形前の巨大なゴリラの姿が、一際圧倒的な存在感を放ち、その正体がますます気になるところだが、同じ“オプティマス”の名を持つ“オプティマスプライム”との間には、どんな関係性があるのか…壮大な新シリーズの幕開けとなる本作への期待が高まる。

また、日本語吹替版では“オプティマスプライム”の声を過去シリーズに引き続き、玄田が担当。シリーズ初登場のゴリラ型のトランスフォーマー“オプティマスプライマル”の声をTVアニメシリーズに引き続き、子安が担当することが明らかになった。

過去のアニメシリーズ中でも絶大な人気を誇り、熱狂的なファンを生んだTVアニメーション「ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー」(97-98年)でも“オプティマスプライム”(コンボイ)声を担当していた子安が本作でも吹き替え担当することとなり、コメントにはファンにはたまらないお馴染みのせりふも。今回未発表のビースト戦士たちの吹替キャストも過去のアニメシリーズの声優を軸にしたキャスティングを予定している。

(C)2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO.(C)2023 HASBRO

関連キーワード エンタメ総合