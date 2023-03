『RIZIN.41』公開練習を行った中村K太郎(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)に出場する中村K太郎が15日、東京・湯島の自身のジム「UNITED GYM TOKYO」で公開練習を行った。

中村は今回、2019年12月以来3年3ヶ月ぶりとなるRIZINで、同じく元UFCファイターであるストラッサー起一と対戦。期間が空いた理由として「ジムの立ち上げとかで忙しくて自分だけに集中する時間が少なくて」と明かし、「落ち着いて練習に集中できるようになったので、やりたいなと思った」と参戦を決意。

この3年のRIZINは「楽しくファン目線で見ていました」といい、UFCやベラトールなど海外の大会と比べても「演出も負けてない、むしろ派手で大掛かりな演出をやっている」と日本のリングも高く評価する。日本人同士の試合についても「(会見で)突き飛ばしたりとか、パフォーマンスがやりやすい」と語った。

試合自体も前回のRIZIN以来となるが「パワーもそんなに落ちてない、そんなにすごい力で戦う瞬発系ファイターでもないので。スキルも指導は続けていますし、最先端の新しいことを教えようとしたりしているので、そこも落ちてない、むしろ良くなっていると思います」と指導者としての経験を武器に戦う。

妻で格闘家の杉山しずかと公開練習を行った。ファンから妻の好きなところを聞かれると「素晴らしい奥様ですよね。顔もかわいいし、筋肉もついててスタイルもいいですし。優しいし。完璧です」と照れながら答えると、杉山も笑顔を見せた。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

