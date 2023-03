日本コカ・コーラ『新「ジョージア」ブランド戦略発表会』の模様 (C)oricon ME inc.

日本コカ・コーラが15日、『新「ジョージア」ブランド戦略発表会』を都内で開催。主力コーヒーブランド『ジョージア』の“ブランド刷新”を発表した。1975年の誕生以来、48年にわたって人気を誇る同ブランドが、新たな戦略のもと、14年ぶりとなるブランドロゴの刷新と新製品の発売、新コミュニケーション活動を3月20日から全国で順次展開する。

刷新の経緯について日本コカ・コーラ社の代表取締役社長のホルヘ・ガルドゥニョ氏は「今やコーヒーはビジネスマンだけが飲む物ではない。Z世代、女性に寄り添うブランドになるべき時が来た」と若い世代や女性を取り込むためだと説明した。

マーケティング本部コーヒー事業部部長の朴英俊氏も「若い人が持たれているジョージアの中高年向き、男性向けというイメージを払拭していく」とブランドロゴも一新した点を強調。新たなキャンペーンメッセージ「毎日って、けっこうドラマだ。」にもとづき制作されたCMにはアーティスト・米津玄師の新曲「LADY」が起用される。

米津はVTRで「ジョージアは有名なブランドで新しくするのは大事なことだけれども、同時に恐ろしいことでもある。チャレンジを欠かさずやっていく姿勢は共感もするし、見習って自分も頑張らなきゃという気持ちにさせてくれます」とコメントした。

3月20日より刷新して発売されるのは、主力PETボトル製品「ジョージア ジャパン クラフトマン」シリーズの「ジョージア THE ブラック」「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE 微糖」「ジョージア THE ゼロ」。また、同日よりデザート感覚で楽しめる小容量PETボトル製品の「ジョージア キャラメルアフォガート ラテ」「ジョージア ビターショコラ ラテ」も発売。イベント後、試飲会に参加した記者が「ジョージア THE ラテ」を試飲すると、なめらかなコクと香り、すっきりした後味が楽しめた。また、「ジョージア ビターショコラ ラテ」はチョコレートの深みのあるぜいたくな味わいが感じられた。

関連キーワード その他