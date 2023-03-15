TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で6期連続首位

TOKYO FMは25日、昨年12月19日から25日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位（同率）を獲得したと発表した。4月、6月、8月、10月、12月に続いて6期連続、2022年度の全調査すべて首位獲得という結果となった。

コアターゲット【男女18～49才】でも首位、【男女12～59才】でも首位をマークし、【男女10代】、【男女20代】、【男女40代】、【男女50代】の各齢区分のほか、【M1F1】・【F2】・【男女中学生】・【男女大学生】・【男女学生】でもトップを獲得。首都圏在住の幅広い年齢層の生活者からTOKYO FMが高い支持を得る結果となった（単独・同率首位含む）。

平日番組の「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」、土曜番組の「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「リリー・フランキー スナックラジオ」、「Wonderful Journey～土曜日のエウレカ（麒麟・川島明）」、日曜番組の「木村拓哉 Flow」、「いいこと、聴いた（秋元康）」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」、「あ、安部礼司」などが高スコアとなった。

■平日ワイド番組 首位獲得区分

『ONE MORNING』（月～金 前6：00）

【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【F2】

『Blue Ocean』（月～金 前9：00）

【女性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】

『ディアフレンズ』（月～木 前11：00）

【M1】【男性10代】【男性30代】【女性40代】【F2】

『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00）

【男性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性50代】

『THE TRAD』（月～木 後3：00）

【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性50代】

『Skyrocket Company』（月～木 後5：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】

『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00）

【男性18～49才】【女性18～49才】【F1】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【M2】

『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00）

【女性18～49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】

『JET STREAM』（月～金 深0：00）

【女性50代】

『JUMP UP MELODIES』(金 13:00-14:55)

【男性18～49才】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【M2】

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)

【男性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】

■土日主要番組首位獲得区分

『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00）

【男性10代】

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 後4：00）

【M1】【男性20代】【女性20代】【男性40代】

・『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00）

【女性18～49才】【M1】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】

『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11:30）

【女性20代】

『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1:00）

【男性10代】【男性40代】

『山下達郎のサンデー・ソングブック』（毎週日曜 後2：00）

【男性10代】【男性40代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】

『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00）

【男性18～49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】

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