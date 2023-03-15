（上段）オードリー（下段）ナインティナイン （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は25日、2月13日から19日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、『オールナイトニッポンX（クロス）』（月～金平均）、『オールナイトニッポン』（月～土平均）と、『オールナイトニッポン0』（月～土平均）が全局中で首位を獲得したことを発表した（個人全体：12歳～69歳男女）。

『ANN0』は、月～土平均で首位を獲得したほか、各曜日でも首位を獲得。オールナイトニッポンは55周年を迎えたが、あらためて、「オールナイトニッポン」ブランドへのリスナーからの強い支持が証明された。『オードリーANN』が40回連続、『ナインティナインANN』が12回連続で首位を獲得した（『オードリーANN』は出演時通算。放送休止、特番となった2019年10月と2022年2月、12月調査は含まず）。

■全局中同時間帯 首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

・「オールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜～金曜深夜0時～0時58分金曜日のみ～0時53分）

・「オールナイトニッポン」（毎週月曜～土曜深夜1時～3時月～土週6曜日平均）

・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜～土曜深夜3時～4時30分月～土週6曜日平均金曜・土曜は5時まで）

・「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月曜深夜0時～0時58分）

・「EXITのオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週金曜深夜0時～1時））※2月17日はオールナイトニッポンとして放送

・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時～3時）

・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時～3時）

・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時～3時）

・「SixTONESのオールナイトニッポン」（毎週土曜夜11時30分～深夜1時））※2月18日はオールナイトニッポンとして放送

・「フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜深夜3時～4時30分）

・「ぺこぱのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜深夜3時～4時30分）

・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜深夜3時～4時30分）

・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時～4時30分）

・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜深夜3時～5時））※2月17日はオールナイトニッポンとして放送

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