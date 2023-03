BABYMETAL初のアジアツアー日程

メタルダンスユニット・BABYMETALがワールドツアー『BABYMETAL WORLD TOUR 2023』を開催することが決定した。海外でのツアーは約3年ぶり。アジア、オーストラリアでのワンマンツアーは初となる。

アジアツアーは、2019年9月から行われた『METAL GALAXY WORLD TOUR』の一環として2020年に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて延期し、その後中止に。アジアのファン待望の『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA』ツアーは、5月26日のインドネシア・ジャカルタを皮切りに、タイ・バンコク、香港、台湾・台北、マレーシア・クアラルンプールを回る。

その後、6月8日からは『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 AUSTRALIA』がスタート。オーストラリアのブリスベン、シドニー、メルボルンを訪れる。

本ツアーを前に、3月24日に初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』をリリース。4月1・2日には横浜・ぴあアリーナMMで『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE』を開催し。新世界(ニューワールド)への旅立ちの時とともに、新しいメタルが誕生することが告げられている。

■『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA』

5月26日(金):インドネシア・ジャカルタ/ICE, BSD CITY, HALL 10

5月28日(日):タイ・バンコク/TRUE ICON HALL

5月31日(水):香港/ASIA WORLD EXPO

6月2日(金):台湾・台北/ZEPP NEW TAIPEI

6月4日(日):マレーシア・クアラルンプール/ZEPP KUALA LUMPUR

■「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 AUSTRALIA」

6月8日(木):オーストラリア・ブリスベン/FORTITUDE MUSIC HALL

6月9日(金):オーストラリア・シドニー/HORDERN PAVILION

6月11日(日):オーストラリア・メルボルン/MARGARET COURT ARENA

関連キーワード 音楽