ルーカスフィルム公認『マンダロリアン』浮世絵(C)2023 Lucasfilm Ltd.

「スター・ウォーズ」の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』(動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信中)。新シーズンの配信が始まり、世界中で『マンダロリアン』旋風を巻き起こしている中、銀河を冒険する主人公のマンダロリアン(マンドー)とグローグーを描いた“浮世絵”ビジュアル2点が、ルーカスフィルムの公認のもと公開された。マンドーとグローグーにインスパイアされ、“二人の絆”を浮世絵ならではの繊細なタッチとダイナミックな構図で表現されている。

作者は、現代の浮世絵師、TAKUMI氏。これまでもマーベル公式ライセンスアートとして“アイアンマン”、“マイティー・ソー ”、“キャプテン・アメリカ”などを描いた新令和浮世絵を生み出し、映画『ソー:ラブ&サンダー』では風神雷神図をイメージしたオリジナル作品を手がけてきた。

元々、「スター・ウォーズ」の大ファンだというTAKUMI氏は「長く『スター・ウォーズ』ファンである私にとって『マンダロリアン』シリーズは真の最高傑作の一つです。物語性やコンセプトを通した日本文化への深いオマージュの数々を日本人としてうれしく思うと同時に、現代の浮世絵を担う者として今回のオファーをいただけたことを大変光栄に感じています。本作品に相応しい作品を創り上げていくという使命感で今も胸が高鳴っています」と喜びにあふれたコメントを寄せている。

さらに 「自身の中では 『マンダロリアン』 がスタートした時から浮世絵として書いてみたい構図をたくさん思い描いてきたので、広い意味では2年近く構想を練ってきたことになります。“武者絵”にコンセプトを決めてからは10日間ほど不眠不休で筆を走らせました(笑)。原作のキャラクターデザインの持つ魅力を活かしつつ、日本古来の装備や服飾に変換しているところにも注目いただければと思います」 と、作品について熱量たっぷりに説明している。

このビジュアルをいち早く見たマンドー役のペドロ ・パスカルは「僕が日本語を話せたら、これがどれだけ美しいかを日本語で伝えられるのに…。本当にありがとう サンキュージャパン!」 と、リアクションしている。

作中に登場するマンダロリアン一族の行動の指針となる合言葉「我らの道(“ This is the way ””)」 がタイトルになっている<THIS IS THE WAY>(画像左 は、鬼気迫る戦いの姿を “武者絵の構図でフレーム全体を使って躍動感満載に表現しており、TAKUMI氏は「背中のジェットパックから出る炎や炸裂する効果線などは、当時の武者絵の画期的な特色である鮮やかな色彩と強いコントラストで表現し、現代に甦る“武者絵”としてダイナミックに仕上げました」 と解説。

そして、マンダロリアン とグローグーの“二人の一族”を意味する<CLAN OF TWO>(画像右)は、二人の絆を武者絵の“構え”構図、歌舞伎界の“見栄切

り”を参考に描いており、TAKUMI氏は「タトゥイーンの太陽を、描かれた人物の思いを表現する浮世絵の伝統技“小窓”と見立て、CLAN OF TWOのシンボルを刻んでいます」と語っている。

■最新シーズン3が配信中

『マンダロリアン』は、世界中で人気の「スター・ウォーズ」シリーズの『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(ダース・ベイダーの死)から5年後を舞台に、家族を失い一匹狼だった賞金稼ぎ・マンダロリアン(以下、マンドー)が、フォースの力を秘めた子ども・グローグーと出会い、未知なる大冒険を繰り出す物語。「スター・ウォーズ」シリーズをこよなく愛する製作陣が、「ジョージ・ルーカスがもし今、続編を作るとしたら」という発想のもと丁寧に作り上げたシリーズ。

8日に配信された第2話(チャプター18)では、惑星マンダロアで拘束されてしまったマンドーの指示のもと、グローグーがたった一人でマンダロリアンの仲間のボ=カターン・クライズの元へ行く姿などが描かれ、グローグーの成長ぶりが話題に。ペドロはシーズン3での二人の関係について「二人の絆にはまだまだ掘り下げたいことがたくさんあるんだ。親と子の関係はとても豊かなものだし、その関係性は変化することもあるからね。シーズン3では、そのような展開や機会が増えるのがとても楽しみだよ」と、より二人の絆が濃密に描かれることを言及している。

TAKUMI氏も「世界中のファンの皆さんと同じく、もう一度二人が共に旅する姿が見られることを本当にうれしく思います。物語としてもいよいよ惑星マンダロアを探索し、マンダロリアンの起源や教義というパンドラの箱を開けていくストーリーになってきているのでとてもワクワクしています。ここから描かれる マンドー とグローグーが各々に抱く意思や共に歩む覚悟、前シーズンよりも深みを増した二人の絆を見守っていきたいと思います」と期待を語っていた。

