『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2023

最新の全国映画動員ランキングトップ10(3月10日~12日の3日間集計、興行通信社調べ)は、前週1位で初登場した『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』が、動員38万4000人、興行収入4億6800万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計成績は、動員102万人、興収12億円を突破している。

2位には『THE FIRST SLAM DUNK』が続き、週末3日間で前週を上回る動員13万7000人、興収2億円を記録。累計成績は、動員819万人、興収119億円を突破した。

前週2位でスタートした『なのに、千輝くんが甘すぎる。』は、週末3日間で動員10万3000人、興収1億2200万円をあげ、3位にランクイン。累計成績では動員40万7000人、興収4億9100万円を突破している。

4位から6位までは前週と順位は変わらないが、5位のダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート監督による『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が日本時間13日に発表された「第95回アカデミー賞」で作品賞をはじめ最多となる7冠を獲得したことから、今後の興行にさらなる勢いがつきそうだ。

また、トップ10圏外となっていた2作品が再登場。『BTS:Yet To Come in Cinemas』は8位、『RRR』は9位にランクインした。なお、『RRR』は主題歌「Naatu Naatu」が、アカデミー賞でインド映画初となる歌曲賞を受賞し、こちらもさらなる盛り上がりが期待される。

新作では、スウェーデン映画『幸せなひとりぼっち』をトム・ハンクスの製作・主演でリメイクしたヒューマンドラマ『オットーという男』が10位に初登場した。町内イチの嫌われ者・オットーの孤独な人生が、向かいに越してきた一家によって変わっていく姿を、マーク・フォースター監督が描き出している。トム・ハンクスの妻であるリタ・ウィルソンも製作に名を連ね、息子のトルーマン・ハンクスが若き日のオットー役で映画デビューを果たしている。

■全国映画動員ランキングトップ10(3月10日~12日)

1(1→)映画ドラえもん のび太と空の理想郷(公開週2)

2(3↑)THE FIRST SLAM DUNK(15)

3(2↓)なのに、千輝くんが甘すぎる。(2)

4(4→)ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ(6)

5(5→)エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(2)

6(6→)BLUE GIANT(4)

7(8↑)すずめの戸締まり(18)

8(-)BTS:Yet To Come in Cinemas(6)

9(-)RRR(21)

10(NEW)オットーという男(1)

※11(7↓)湯道(3)

