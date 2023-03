『Anison Days Festival 2023』集合写真 (C)BS11

BS11開局15周年を記念したスペシャルライブ『Anison Days Festival 2023』が4日、東京・立川ステージガーデンにて開催された。3年半ぶりとなるライブには、同局の番組『Anison Days』でMCを務める森口博子、酒井ミキオら豪華アーティストが集結。自身の持ち歌カバー曲、アーティスト同士のコラボによるスペシャルアクトで新旧の名曲アニソンを披露し、会場に集まった約1800人のファンを大いに沸かせた。

ライブは怒濤のメドレーで幕開け。まずは森口博子が登場し、「元気~? いくよー!!」と呼びかけ「カサブタ」(TVアニメ『金色のガッシュベル!!』)でオーディエンスの熱気を一気に高めて会場を整える。そこからスピラ・スピカの幹葉が「GO!!!」(TVアニメ『NARUTO -ナルト-』)、亜咲花が「甲賀忍法帖」(TVアニメ『バジリスク~甲賀忍法帖~』)、鈴木愛奈が「HANAJI」(TVアニメ『まりあ†ほりっく』)と女性アーティスト陣が、それぞれのスタイルで熱唱。

さらに番組の“自称・準レギュラー”にして、『Anison Days Festival』シリーズ皆勤賞のオーイシマサヨシが「DYNAMITE EXPLOSION」(OVA『マクロス ダイナマイト7』)で美声を響かせ、続いてももいろクローバーZが「おジャ魔女カーニバル!!」(TVアニメ『おジャ魔女どれみ』)をキュートに歌い上げ観客を魅了。メドレー後のトークでは、森口が「3年ぶりだよ。ずっと会いたかった。熱い夜をつくりましょう」と3年ぶりのフェス開催の喜びを観客と共有した。

トップバッターを飾ったのは、『Anison Days Festival』初出演となったスピラ・スピカの幹葉。まずは「燦々デイズ」(TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』)を披露。ステージを所狭しと駆け回る躍動感あふれるパフォーマンス。さらに『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の「閃光」を躍動感たっぷりなパフォーマンスでカバー。「スタートダッシュ」(TVアニメ『ガンダムビルドダイバーズ』)も披露し、テイストの異なる楽曲を器用に歌い分けるだけでなく、マシンガントークも炸裂させ、早速会場のボルテージを上げた。

次に登場したのは亜咲花。「夏夢ノイジー」(TVアニメ『サマータイムレンダ』)を歌い終えた後、「変わったアプローチを」とコメントしてカバーしたのが、TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の「FLY ME TO THE MOON」だ。アーバンな雰囲気でジャジーかつムーディーに歌い上げた亜咲花は、「新鮮でした」と笑顔を見せる。さらに「Sun Is Coming Up」(映画『ゆるキャン△』)で見事にソロパートを締めくくった。

続いての鈴木愛奈は、「Reverse-Rebirth」(TVアニメ『逆転世界ノ電池少女』)と「ヒカリイロの歌」(TVアニメ『はてな☆イリュージョン』)に加え、「優雅で高貴」と表現するにふさわしい「薔薇は美しく散る」(TVアニメ『ベルサイユのばら』)を披露。作品の世界観をどこまでも感じさせる歌声が響き渡り、曲最後に「ジュテーム オスカル!」のシャウト!会場から大きな拍手が巻き起こった。

ここで酒井ミキオが前に出てきてバンドメンバーを紹介。その後「アイデンティティ」(TVアニメ『落第騎士の英雄譚』)、さらにTVアニメ『スクライド』関連の2曲「Drastic my soul」「旅立ちの鐘が鳴る」をAnison Days Festival特別Verとしてメドレー形式で熱唱した。

そして自称“アニソン界のおしゃべりクソメガネ”ことオーイシマサヨシが「インパーフェクト」(TVアニメ『SSSS.DYNAZENON』)のイントロと共に登場。歌唱後のトークでは、「“真”の準レギュラー」「フェス皆勤賞」などのネタで盛り上げつつ、「最大規模での開催。3年半ぶりもムダじゃなかった、素晴らしい景色」とフェス再開を喜んでいた。その後、「感謝の気持ちを込めて」と口にし、「Butter-Fly」(TVアニメ『デジモンアドベンチャー』)をカバー。さらにこの日が初披露となった新曲「ギフト」(TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』)を歌い、客席を熱狂させた。

次に森口博子が登場。「大人のためのアニソン」の言葉と共に武部聡志を呼び込み、更にももいろクローバーZも参加して、「ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~」(映画『機動戦士ガンダムF91』)、「悲しみよこんにちは」(TVアニメ『めぞん一刻』)をコラボアクト。会場を感動に包む中、森口も「ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~」をコラボできた事を心から喜んだ。

ここからはステージ上での共演は約6年ぶりとなる、ももいろクローバーZと武部聡志が「MOON PRIDE」(TVアニメ『美少女戦士セーラームーンCrystal』)を披露。歌唱後には百田夏菜子が「本人(玉置成実)公認ですが、もはや自分たちの曲として歌っている」と恐縮しつつも、ももクロファンのあいだではすっかり定番となった「Believe」(TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』)を立て続けに歌唱。安定感&爆発力あるパフォーマンスは圧巻だった。

この日はアーティスト同士のコラボも充実。鈴木愛奈と亜咲花の仲良しコンビが、林原めぐみ・奥井雅美が歌う「Get along」(TVアニメ『スレイヤーズ』)をカバー。2度目のコラボだという2人、その相性の良さに森口が「ユニットを組みましょう!」と提案するほどだった。そんな森口は、鈴木愛奈、亜咲花、スピラ・スピカと共に女性ボーカル4人の競演で、「檄! 帝国華撃団」(TVアニメ『サクラ大戦』)を艶やかながら力感ある歌声のハーモニーで歌い、会場の熱気は急上昇。

「白金ディスコ」(TVアニメ『偽物語』)を、オーイシマサヨシ&スピラ・スピカの2人がポップにパフォーマンス。そのパフォーマンスは会場の笑いを誘った。

その後、オーイシは打って変わり、森口と「STAND UP TO THE VICTORY~トゥ・ザ・ヴィクトリー~」(TVアニメ『機動戦士Vガンダム』)を華麗にデュエット。昨年3月に発売された森口博子のアルバム「GUNDAM SONG COVERS 3」で同曲のアレンジを担当したオーイシは、森口から「クソメガネの愛を感じた」と称えられると、「おしゃべりをつけてください」とツッコミを入れて、トークでも会場を大いに沸かせた。

ライブ終盤、再び森口博子がステージに上がると、デビュー曲「水の星へ愛をこめて」(TVアニメ『機動戦士Ζガンダム』)を力強くも静謐に歌い上げ、観客の心を一つにまとめる。歌唱後のトークで、『Anison Days Festival』がBS11開局15周年記念のプロジェクトに選ばれたこと、さらに5月24日に自身のニューアルバム『ANISON COVERS』をリリースすることが初解禁されると、会場から森口に向けて大きな拍手がおくられた。観客からの祝福に笑顔を浮かべた森口は、「Ubugoe」(映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』)をしっとり聞かせるように歌唱し、会場を感動に包み込んだ。

鳴り止まない拍手の中、迎えたアンコールでは出演アーティストが総登場。客席をバックに記念撮影をした後、ライブの盛り上がりに気を良くしたオーイシが「今度は東京ドームでやりたい」と希望を口にすると、森口も「地方にも行きたい!」と大いなる野望を掲げて、集まったファンたちを興奮させた。さらに森口から4月7日から「Anison Days」がゴールデンタイムに進出する(毎週金曜よる8時から放送)ことが発表されると、客席全てがアーティストらのパフォーマンスに負けず劣らずの勢いで大いに盛り上がった。

最高潮にまで達していたボルテージも、最後はアーティスト全員による「アニキ」の愛称で親しまれた「アニメソング界の帝王」水木一郎さんへの追悼の意を込め、「さみしがり屋のアニキに届けたい」という森口の思いと、おなじみの「Z」ポーズと共に「おれはグレートマジンガー」(TVアニメ『グレートマジンガー』)、「ムーへ飛べ」(TVアニメ『ムーの白鯨』)、「マジンガーZ」(TVアニメ『マジンガーZ』)を立て続けに熱唱。ラストはZポーズからの全員ジャンプ締めで決め、再会を誓いつつ盛大な拍手の中ライブの幕が下りた。(取材・文:遠藤政樹)

■セットリスト

M01. OPカバーソングメドレー

カサブタ(千綿ヒデノリ/『金色のガッシュベル!!』):森口博子

GO!!!(FLOW/『NARUTO -ナルト-』):スピラ・スピカ

甲賀忍法帖(陰陽座/『バジリスク~甲賀忍法帖~』):亜咲花

HANAJI(小林ゆう/『まりあ†ほりっく』):鈴木愛奈

DYNAMITE EXPLOSION(Fire Bomber/『マクロス ダイナマイト7』):オーイシマサヨシ

おジャ魔女カーニバル!!(MAHO堂/『おジャ魔女どれみ』):ももいろクローバーZ

M02. 燦々デイズ(『その着せ替え人形は恋をする』):スピラ・スピカ

M03. 閃光([Alexandros]/『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』):スピラ・スピカ

M04. スタートダッシュ(『ガンダムビルドダイバーズ』):スピラ・スピカ

M05. 夏夢ノイジー(『サマータイムレンダ』):亜咲花

M06. FLY ME TO THE MOON(CLAIRE/『新世紀エヴァンゲリオン』):亜咲花

M07. Sun Is Coming Up(映画『ゆるキャン△』):亜咲花

M 08. Get along(林原めぐみ・奥井雅美/『スレイヤーズ』):鈴木愛奈、亜咲花

M 09. Reverse-Rebirth(『逆転世界ノ電池少女』):鈴木愛奈

M 10. 薔薇は美しく散る(鈴木宏子/『ベルサイユのばら』):鈴木愛奈

M 11. ヒカリイロの歌(『はてな☆イリュージョン』):鈴木愛奈

M 12. 檄! 帝国華撃団(真宮寺さくら(横山智佐)&帝国歌劇団/『サクラ大戦』):森口博子、鈴木愛奈、亜咲花、スピラ・スピカ

M 13. アイデンティティ(『落第騎士の英雄譚』):酒井ミキオ

M 14. Drastic my soul ~ 旅立ちの鐘が鳴る(『スクライド』):酒井ミキオ

M 15. インパーフェクト(『SSSS.DYNAZENON』):オーイシマサヨシ

M 16. Butter-Fly(和田光司/『デジモンアドベンチャー』):オーイシマサヨシ

M 17. ギフト(『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』):オーイシマサヨシ

M 18. 白金ディスコ(阿良々木月火(井口裕香)/『偽物語』):オーイシマサヨシ、スピラ・スピカ

M 19. STAND UP TO THE VICTORY~トゥ・ザ・ヴィクトリー~(川添智久/『機動戦士Vガンダム』):森口博子、オーイシマサヨシ

M 20. ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~(映画『機動戦士ガンダムF91』):森口博子、ももいろクローバーZ、武部聡志

M 21. 悲しみよこんにちは(斉藤由貴/『めぞん一刻』):森口博子、ももいろクローバーZ、武部聡志

M 22. MOON PRIDE(『美少女戦士セーラームーンCrystal』):ももいろクローバーZ、武部聡志

M 23. Believe(玉置成実/『機動戦士ガンダムSEED』):ももいろクローバーZ、武部聡志

M 24. 水の星へ愛をこめて(『機動戦士Ζガンダム』):森口博子

M 25. Ubugoe(映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』):森口博子

Encore

M 26. おれはグレートマジンガー(水木一郎/『グレートマジンガー』):出演者全員

ムーへ飛べ(水木一郎/『ムーの白鯨』):出演者全員

マジンガーZ(水木一郎/『マジンガーZ』):出演者全員

