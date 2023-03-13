キンプリ初ベスト『Mr.5』王子様衣装ビジュアル＆ジャケ写4種一挙公開 “6人”時代の写真も使用
2023年3月13日 20時00分 (3月13日 21時05分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの初ベストアルバム『Mr.5』（ミスターファイブ／4月19日発売の最新アーティスト写真とジャケット写真4種が13日、一挙公開された。
初回限定盤Aのジャケット写真は、最新ビジュアルと同様、王子様衣装の平野紫耀、永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）、岸優太、神宮寺勇太の5人がカラフルな花に囲まれたカット、初回限定盤Bはそれぞれ異なる衣装でワイルドさも感じられるカットを使用。
通常盤は高橋海人の描き下ろしイラストで、塗り絵仕様となったアナザージャケットも封入。レッドカーペットの向こうにはメンバーカラー“6色”の椅子が鎮座する。そして、Dear Tiara盤はさまざまな写真を組み合わせたコラージュ風ジャケット。2021年3月にグループを脱退した岩橋玄樹の写真も含まれている。
今作は、初回限定盤A・B（いずれも2CD＋DVD＋フォトブックレット60P）、通常盤（2CD）、ファンクラブ限定のDear Tiara盤（2CD＋DVD＋フォトブック型ジャケット96P）の4形態。全形態のCD DISC1にはデビュー曲「シンデレラガール 」から12thシングル「Life goes on／We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲1曲も収録される。
■King & Princeベストアルバム『Mr.5』収録内容
▼CD-DISC1（※全形態共通）
01. シンデレラガール
02. Memorial
03. 君を待ってる
04. koi-wazurai
05. Mazy Night
06. I promise
07. Magic Touch
08. Beating Hearts
09. 恋降る月夜に君想ふ
10. Lovin‘ you
11. 踊るように人生を。
12. TraceTrace
13. ツキヨミ
14. 彩り
15. Life goes on
16. We are young
17. Beautiful Flower（新曲）
▼CD-DISC1（※全形態共通）
01. シンデレラガール
02. Memorial
03. 君を待ってる
04. koi-wazurai
05. Mazy Night
06. I promise
07. Magic Touch
08. Beating Hearts
09. 恋降る月夜に君想ふ
10. Lovin‘ you
11. 踊るように人生を。
12. TraceTrace
13. ツキヨミ
14. 彩り
15. Life goes on
16. We are young
17. Beautiful Flower（新曲）
▼初回限定盤A／CD-DISC2【“SWEET & MEMORIES” Selected by King & Prince】
01. Love Paradox
02. Key of Heart
03. エスコート
04. 僕のワルツ
05. A Little Happiness
06. 気楽にやろうよ
07. Amazing Romance
08. 幸せがよく似合うひと
09. 愛を伝えましょう
10. 花束
01. Love Paradox
02. Key of Heart
03. エスコート
04. 僕のワルツ
05. A Little Happiness
06. 気楽にやろうよ
07. Amazing Romance
08. 幸せがよく似合うひと
09. 愛を伝えましょう
10. 花束
▼初回限定盤A／DVD
・Special Music Video from King & Prince
＊詳細はKing & Princeからの特別なプレゼントとして、皆さまのお手元にて受け取っていただくため、商品発売まで楽しみにお待ちください。
・Special Music Video from King & Prince
＊詳細はKing & Princeからの特別なプレゼントとして、皆さまのお手元にて受け取っていただくため、商品発売まで楽しみにお待ちください。
▼初回限定盤B／CD-DISC2【“COOL & GROOVIN'” Selected by King & Prince】
01. Easy Go
02. ナミウテココロ
03. Kiss & Cry
04. Nothing compares
05. Little Christmas
06. Romantic
07. Started
08. Moon Lover
09. Last Train
10. Bounce
▼初回限定盤B／DVD収録
・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video
・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video -Live Recording ver.-
・「King & Prince, Queen & Princess」 Behind the scenes
01. Easy Go
02. ナミウテココロ
03. Kiss & Cry
04. Nothing compares
05. Little Christmas
06. Romantic
07. Started
08. Moon Lover
09. Last Train
10. Bounce
▼初回限定盤B／DVD収録
・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video
・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video -Live Recording ver.-
・「King & Prince, Queen & Princess」 Behind the scenes
▼通常盤／CD-DISC2
01. Naughty Girl
02. &LOVE
03. 僕らのGreat Journey
04. Namae Oshiete
05. ichiban
01. Naughty Girl
02. &LOVE
03. 僕らのGreat Journey
04. Namae Oshiete
05. ichiban
▼Dear Tiara盤／CD-DISC2【国民投票 Top 15 Tracks】
01. King & Prince, Queen & Princess
02. Focus
03. NANANA
04. ゴールデンアワー
05. Dream in
06. Prince Princess
07. 今君に伝えたいこと
08. 僕の好きな人（平野紫耀、高橋海人、岸優太）
09. 宙（SORA）
10. Dear My Tiara
11. 君とメリークリスマス
12. 君がいる世界
13. Glass Flower
14. Bounce To Night
15. OH! サマー KING
01. King & Prince, Queen & Princess
02. Focus
03. NANANA
04. ゴールデンアワー
05. Dream in
06. Prince Princess
07. 今君に伝えたいこと
08. 僕の好きな人（平野紫耀、高橋海人、岸優太）
09. 宙（SORA）
10. Dear My Tiara
11. 君とメリークリスマス
12. 君がいる世界
13. Glass Flower
14. Bounce To Night
15. OH! サマー KING
Dear Tiara盤／DVD
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