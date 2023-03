King & Princeアーティスト写真

人気グループ・King & Princeの初ベストアルバム『Mr.5』(ミスターファイブ/4月19日発売の最新アーティスト写真とジャケット写真4種が13日、一挙公開された。

初回限定盤Aのジャケット写真は、最新ビジュアルと同様、王子様衣装の平野紫耀、永瀬廉、高橋海人(高=はしごだか)、岸優太、神宮寺勇太の5人がカラフルな花に囲まれたカット、初回限定盤Bはそれぞれ異なる衣装でワイルドさも感じられるカットを使用。

通常盤は高橋海人の描き下ろしイラストで、塗り絵仕様となったアナザージャケットも封入。レッドカーペットの向こうにはメンバーカラー“6色”の椅子が鎮座する。そして、Dear Tiara盤はさまざまな写真を組み合わせたコラージュ風ジャケット。2021年3月にグループを脱退した岩橋玄樹の写真も含まれている。

今作は、初回限定盤A・B(いずれも2CD+DVD+フォトブックレット60P)、通常盤(2CD)、ファンクラブ限定のDear Tiara盤(2CD+DVD+フォトブック型ジャケット96P)の4形態。全形態のCD DISC1にはデビュー曲「シンデレラガール 」から12thシングル「Life goes on/We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲1曲も収録される。

■King & Princeベストアルバム『Mr.5』収録内容

▼CD-DISC1(※全形態共通)

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

07. Magic Touch

08. Beating Hearts

09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin‘ you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower(新曲)

▼初回限定盤A/CD-DISC2【“SWEET & MEMORIES” Selected by King & Prince】

01. Love Paradox

02. Key of Heart

03. エスコート

04. 僕のワルツ

05. A Little Happiness

06. 気楽にやろうよ

07. Amazing Romance

08. 幸せがよく似合うひと

09. 愛を伝えましょう

10. 花束

▼初回限定盤A/DVD

・Special Music Video from King & Prince

*詳細はKing & Princeからの特別なプレゼントとして、皆さまのお手元にて受け取っていただくため、商品発売まで楽しみにお待ちください。

▼初回限定盤B/CD-DISC2【“COOL & GROOVIN'” Selected by King & Prince】

01. Easy Go

02. ナミウテココロ

03. Kiss & Cry

04. Nothing compares

05. Little Christmas

06. Romantic

07. Started

08. Moon Lover

09. Last Train

10. Bounce

▼初回限定盤B/DVD収録

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video -Live Recording ver.-

・「King & Prince, Queen & Princess」 Behind the scenes

▼通常盤/CD-DISC2

01. Naughty Girl

02. &LOVE

03. 僕らのGreat Journey

04. Namae Oshiete

05. ichiban

▼Dear Tiara盤/CD-DISC2【国民投票 Top 15 Tracks】

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

07. 今君に伝えたいこと

08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

09. 宙(SORA)

10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

Dear Tiara盤/DVD

・King & Princeの小旅行 in 熱海!

*King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

