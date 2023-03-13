「第95回アカデミー賞」『エブエブ』作品賞ほか最多7冠
2023年3月13日 12時51分 (3月13日 14時05分更新)
米ロサンゼルス・ドルビーシアターで現地時間12日（日本時間13日）、「第95回アカデミー賞」授賞式が開催され、ダニエル・シャイナート&ダニエル・クワ／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』が作品賞を受賞した。同映画は、ほかに監督賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞、編集賞の7冠を制覇した。
受賞結果は以下のとおり
★作品賞
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★監督賞
ダニエル・シャイナート&ダニエル・クワ／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★主演女優賞
ミシェル・ヨー／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★主演男優賞
ブレンダン・フレイザー
『ザ・ホエール』
★助演男優賞
キー・ホイ・クァン／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★助演女優賞
ジェイミー・リー・カーティス／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★長編アニメーション映画賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
★国際長編映画賞
『西部戦線異状なし』 製作国：ドイツ
★脚本賞
エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
★脚色賞
ウーマン・トーキング 私たちの選択
★撮影賞
『西部戦線異状なし』
★編集賞
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★歌曲賞
★『ＲＲＲ』対象曲“Naatu Naatu”
★音響賞
『トップガン マーヴェリック』
★美術賞
『西部戦線異状なし』
★衣装デザイン賞
『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
★メイク・ヘアスタイリング賞
『ザ・ホエール』
★作曲賞
『西部戦線異状なし』
★視覚効果賞
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
★長編ドキュメンタリー賞
『ナワリヌイ』
★短編ドキュメンタリー賞
『エレファント・ウィスパラー: 聖なる象との絆』
★短編アニメ映画賞
『ぼく モグラ キツネ 馬』
★短編実写映画賞
『アン・アイリッシュ・グッドバイ（原題）』
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★監督賞
ダニエル・シャイナート&ダニエル・クワ／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★主演女優賞
ミシェル・ヨー／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★主演男優賞
ブレンダン・フレイザー
『ザ・ホエール』
★助演男優賞
キー・ホイ・クァン／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★助演女優賞
ジェイミー・リー・カーティス／『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★長編アニメーション映画賞
『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』
★国際長編映画賞
『西部戦線異状なし』 製作国：ドイツ
★脚本賞
エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
★脚色賞
ウーマン・トーキング 私たちの選択
★撮影賞
『西部戦線異状なし』
★編集賞
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
★歌曲賞
★『ＲＲＲ』対象曲“Naatu Naatu”
★音響賞
『トップガン マーヴェリック』
★美術賞
『西部戦線異状なし』
★衣装デザイン賞
『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』
★メイク・ヘアスタイリング賞
『ザ・ホエール』
★作曲賞
『西部戦線異状なし』
★視覚効果賞
『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』
★長編ドキュメンタリー賞
『ナワリヌイ』
★短編ドキュメンタリー賞
『エレファント・ウィスパラー: 聖なる象との絆』
★短編アニメ映画賞
『ぼく モグラ キツネ 馬』
★短編実写映画賞
『アン・アイリッシュ・グッドバイ（原題）』
■『第95回アカデミー賞授賞式 字幕版』
3月13日 後10：00～WOWOWで放送・配信
3月13日 後10：00～WOWOWで放送・配信
番組オフィシャルサイト：https://www.wowow.co.jp/extra/academy/
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