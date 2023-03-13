ドバイワールドカップデーにイクイノックス、ヴェラアズールなど27頭を選出【競馬】
2023年3月13日 12時44分
ＪＲＡは１３日、ドバイワールドカップデー（２５日・メイダン）に２７頭が選出されたと発表した。招待を受諾したＪＲＡ所属馬を次の通り。
【ドバイワールドカップ】（Ｇ１・ダート２０００メートル）ヴェラアズール（牡６歳、栗東・渡辺）、ウシュバテソーロ（牡６歳、美浦・高木）、カフェファラオ（牡６歳、美浦・堀）、クラウンプライド（牡４歳・栗東・新谷）、ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村）、ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道）、テーオーケインズ（牡６歳、栗東・高柳大）、パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作）
【ドバイシーマクラシック】（Ｇ１・芝２４１０メートル）イクイノックス（牡４歳、美浦・木村）、ウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚）、シャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原）
【ドバイターフ】（Ｇ１・芝１８００メートル）ヴァンドギャルド（牡７歳、栗東・藤原）、セリフォス（牡４歳、栗東・中内田）、ダノンベルーガ（牡４歳、美浦・堀）、ドウデュース（牡４歳、栗東・友道）
【ドバイゴールデンシャヒーン】（Ｇ１・ダート１２００メートル）ジャスティン（牡７歳、栗東・矢作）、リメイク（牡４歳、栗東・新谷）、レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆）、レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博）
【ＵＡＥダービー】（Ｇ２・ダート１９００メートル）ゴライコウ（牡３歳、栗東・新谷）、コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作）、デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無）、ドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学）、ペリエール（牡３歳、美浦・黒岩）
【ゴドルフィンマイル】（Ｇ２・ダート１６００メートル）ウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸）、バスラットレオン（牡５歳、栗東・矢作）、ラウダシオン（牡６歳、栗東・斉藤崇）
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