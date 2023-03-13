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米ゴルフ、松山は５位に食い込む プレーヤーズ選手権最終日
【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのプレーヤーズ選手権は１２日、フロリダ州ポンテ...
3月13日
スポルティング守田はフル出場 ポルトガル１部、チーム快勝
サッカーのポルトガル１部リーグで１２日、スポルティングの守田英正はホームのボアビスタ戦にフル出場した...
長野風花、長谷川唯らフル出場 イングランド女子リーグ
サッカーのイングランド女子スーパーリーグで１２日、長野風花の所属するリバプールがホームで岩渕真奈のト...
上田綺世は３戦連発ならず ベルギー１部、チーム敗れる
【ブリュッセル共同】サッカーのベルギー１部リーグで１２日、セルクル・ブリュージュの上田綺世はアウェー...
伊東純也は終盤まで出場 フランス１部、チーム競り勝つ
【モナコ共同】サッカーのフランス１部リーグで１２日、スタッド・ランスの伊東純也はアウェーのモナコ戦に...
フライブルク堂安が決勝点 ドイツ１部、今季３ゴール目
【フライブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで１２日、フライブルクの堂安律はホームのホッ...