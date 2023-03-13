本文へ移動

菊池、２回２／３を無失点　フィリーズ戦、勝利投手に

2023年3月13日 07時06分 (3月13日 07時20分更新)
　▽フィリーズ―ブルージェイズ（１２日・クリアウオーター）
　ブルージェイズの菊池が先発し、２回２／３を４安打無失点で勝利投手になった。４三振、３四球。試合は８―３だった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧