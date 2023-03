初のワンマンライブを開催したSUGARLUNG Photo by nishinaga "saicho" isao

2人組ロックバンド・SUGARLUNGが10日、東京・Shibuya Spotify O-Crestにて、『SUGARLUNG 1st ONE LIVE “ENCORE”』を開催。自身初となるワンマンライブで、全17曲をパフォーマンスした。

イシカワケンスケ(Gt&Cho)がフィードバック音で会場の興奮度を徐々に高める中、エザキマサタカ(Vo&Ba)は「SUGARLUNGワンマンライブへようこそ。行こうぜ!」と力強く叫び、オープニングナンバー「Be your light」でライブをスタート。爆発的に放たれるすさまじい熱量に、ファンは拳を突き上げて応えた。

その後、サポートを務めた金川卓矢(Dr)のどっしりとしたタムワークに導かれ、「evergreen」ではフロアからクラップや合唱が沸き起こり、「Now or never」ではサビの4ビートにファンが心地よく身体を揺らす。そうしてバンドとオーディエンスの一体感が急速に高まっていく中、スリリングなギターリフが印象的な「タイカ」では、エザキの「好きなように遊べ!」というあおりの通り、シンガロングやハンズアップなど、思い思いの“感情表現”が入り乱れた。

エザキは「初めてのワンマンライブです。本当に来てくれてありがとう」とファンに感謝の思いを告げ、「初めてはもう今日しかない。2回目、3回目…とワンマンライブをこなしていけるように進み続けるつもりなんですけど、『1回目のワンマンライブも結構よかったよね』と思い出してもらえるような日にしたい」と力強く語った。

「あなたに届けています、目の前のね」という宣言の後は、「U&I」「missing the rain」「good morning glow」といったエモーショナルな楽曲で聴き手の心を揺らし、エザキは「楽しいね。やっとワンマンできた」と充実した表情を見せた。イシカワは「長かった。本当はコロナ前にやろうと思っていてスケジュールも組んでいたんだけど…」と、この日が言葉通り“念願”のワンマンライブであることを明かす。この言葉に、エザキは「愚痴ですか?」と冗談っぽくツッコミながら、「すごく…すごく幸せです」と万感の思いを吐露。

そして「このフラッグもずっと夢でした」とステージ後方に掲げられたフラッグに目を向け、「みなさんを楽しませることは当たり前なんですけど、それ以上に僕らが楽しんで、共有して、幸せな空間を作りたい」と伝え、「僕らが初めてスタジオに入ったときに合わせた曲」と紹介し、2017年の1stデモに収録されたバンドの最初期の楽曲「good night」を披露した。

■バンドに背中を押された2人が示す“背中を押す覚悟”

この「good night」で、エザキはファルセットとミックスボイスを巧みに使い分ける歌唱で観客を魅了。一方、「Calling」などではウィスパー気味のブレス量でチェストボイスにも変化をつけ、ボーカリストとしての振り幅を見せつけた。

そんなエザキの歌声と相性抜群のコーラスワークでも魅せるイシカワはこの日、ビグスビーを装備したGibson製ES-335のみを使用。サブとしてFreedom Custom Guitar Research製Pepperシリーズのモデルもセットしていたものの、ビブラートで歌心を見せた「Now or never」や、指板上をワイドに使った「U&I」のソロ、「Calling」でのタイトなミュートバッキング、「Wake Up! Wake Up!」のエフェクティブなリードリフなど、多彩な奏法とフレーズアプローチを1本のみで表現し切った。

ライブが終盤に差し掛かった頃、イシカワは「(SUGARLUNGの結成から)もうすぐ6年が経つんですけど、いいことばかりじゃないし、大変なこともいっぱいありました。僕らがここに立っているのは、僕らの大事なものをみんなが大事にしてくれたからだと心から思っています」と改めて感謝。「いいものを作っているのに何で届かないんだろうと、つらかったときもあった」とし、「僕らの大事な宝物をみんなは守ってくれていたんだなって、今日を迎えて思います」と、思いをまっすぐに届けた。

エザキは「ロックバンドって最高です。大好きです。そんなロックバンドに背中を押されたやつらのバンドです。おこがましいですが、みなさんの背中も押させてください」と宣言。「不器用ですが、覚悟だけは持っています。声が出続ける限り、歌い続けます」と誓い、「これからですよ。やっとバンドのスタートラインに立ったと思っています。報われました、今日で」と未来への希望も口に。そして、同ライブのタイトルにも掲げられた「ENCORE」をエモーショナルに届け、本編を締めくくった。

2人はアンコールを求めるファンたちの拍手に呼ばれ、再びステージへ。エザキは「アルバム、早く聴いてほしいね。今日から始まる僕らの物語にお付き合いいただけたら」と、5月24日に約5年ぶりとなる7曲入りのミニアルバム『Desert or Ocean』をリリースすると発表しつつ、4月にも配信シングルがリリースされることも告知。

そして「僕はこのバンドを始めてからベースを始めました」と自身のメインベースであるmoon製JJに視線を向け、「続けてきたことで、ベースボーカルという武器になった。諦めなくてよかったという瞬間もたくさんあります。今日もそう」と力強く語り、新作ミニアルバムから先行リリースされた「melody」と、今後に向けた決意表明とも言える「トワイライト」の2曲を届け、記念すべき初のワンマンライブの幕を下ろした。

■『SUGARLUNG 1st ONE LIVE “ENCORE”』セットリスト

01. Be your light

02. evergreen

03. Now or never

04. タイカ

05. U&I

06. missing the rain

07. good morningglow

08. good night

09. Calling

10. シリウスと十五等星

11. NO ONE

12. Answer

13. Wake Up! Wake Up!

14. Stay What You Are

15. ENCORE

En1. melody

En2. トワイライト

■SUGARLUNGプロフィール

2017年7月に活動開始。

メンバーは、エザキマサタカ(Vocal&Bass)、イシカワケンスケ(Guitar&Chorus)。

結成から1年ながら『RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018』で優勝し、国内最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018』に出演。2022年5月には『ROAD TO JAPAN JAM 2022』にてグランプリを獲得し、大型ロックフェス『JAPAN JAM 2022』に出演。

スタジアム感のあるスケールの大きなサウンドと、柔剛の表現幅のある楽曲スタイルで多くのリスナーを魅了している。

