『第十七回 声優アワード』主演声優賞の安済知佳（右） （C）ORICON NewS inc.

その年に最も印象に残る声優や作品を表彰する『第十七回 声優アワード』授賞式が11日、都内で行われ、テレビアニメ『リコリス・リコイル』で錦木千束を演じた安済知佳が主演声優賞、井ノ上たきなを演じた若山詩音が新人声優賞を受賞した。

受賞して安済は「きのうからずっと怯えていました…」と緊張しつつも「『リコリス・リコイル』というすてきな作品に出会えて、ここに立たせていただきました。作品も話題を呼んで、制作陣が真摯に取り組んだ結果だと思います」とスタッフに感謝。

若山は「憧れの賞でしたが、いただけるとは思っていませんでした」と同じく緊張しつつも、「先ほど名前を呼んでいただいた時、『なんてすてきな賞をいただけたんだ！』と気持ちが高ぶり、心がいっぱいになりました。すべてのみなさんのお力だと思うので、この場を借りて感謝の気持ちを伝えさせていただきます」と伝えた。

同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベント。

昨年は主演男優賞を小野賢章、主演女優賞を緒方恵美が受賞し、17回目を迎える今回からは、多様性の尊重・ジェンダーフリーに鑑み、授賞部門の名称が変更。「主演」「助演」「新人」3部門の男女別を無くし、「主演声優賞」「助演声優賞」「新人声優賞」に統合した。

＜『第十七回 声優アワード』受賞者一覧＞

■主演声優賞：安済知佳、江口拓也、種崎敦美

■助演声優賞：池田秀一、置鮎龍太郎、種崎敦美

■新人声優賞：梅田修一朗、直田姫奈、永瀬アンナ、日向未南、若山詩音

■歌唱賞：虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

■功労賞：秋元千賀子、屋良有作

■富山敬賞：諏訪部順一

■高橋和枝賞：川村万梨阿

■外国映画・ドラマ賞：貫地谷しほり、森川智之

■MVS：江口拓也

■シナジー賞：『呪術廻戦』

■インフルエンサー賞：花江夏樹

■キッズファミリー賞：大谷育江、松本梨香

■特別賞：やくならマグカップも

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