道頓堀で行われた会見でトラッシュトークを繰り広げた皇治(左)と芦澤竜誠(右)

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)のメインイベントで対戦する皇治と芦澤竜誠が11日、大阪・どうとんぼりリバーウォークで行われた“船上記者会見”に登場。先月の会見で大乱闘した2人が危険すぎる再会を果たし、マイクで激しい前哨戦を繰り広げた。

先月16日の会見では、芦澤がK-1時代から因縁のある皇治に対して激しく挑発し、RIZINとの交渉の裏側をバラし、さらには飛び蹴りを食らわせて乱闘に発展するなど、K-1時代から名物となっていた“芦澤劇場”をRIZINでも見せつけた。

この日は“船の上”という限られたスペースでの会見となったが、船から落とすのは絶対にNGというルールが先に発表されたため、両者の接触はナシ。その代わりお互いに得意とするマイクを武器に、ノンストップでトラッシュトークを展開した。

芦澤が「絶好調です。YA-MAN戦は練習しなくてナメてたんで、今回ナメてないんで必ず倒すっすね。今回キックボクシングはラストなので、俺のこと弱いって言ってるヤツもいるし、思っているヤツもいると思うけど、今回の試合で分かるから」と挑発。

皇治が「普通にやったら楽勝でしょ」と余裕たっぷり。先日の会見の乱闘で芦澤の飛び蹴りを受け、指を負傷したことがMCの鈴木芳彦アナから心配されるも「全然大丈夫。足がなくても片手でも全然大丈夫やから。イージーファイト、イージーマネー、だから受けました」と上から目線で、今後は「マルコメ(メイウェザー)を目指さなアカン」と芦澤を完全に軽視した。

これにキレた芦澤が「大阪で俺に負けたらメイウェザー戦もクソもないからな。そもそも誰がてめえとメイウェザー見てえんだよ、バーカ。てめえとメイウェザーがやったらメイウェザーにボコボコにされんの分かってんだろ、バーカ。誰が見てえんだよ、バーカ。何も勝負論もねえよ、バーカ!」と短い時間に「バーカ」を4連発で浴びせた。

皇治は笑って聞き流し「4月1日は大阪大会に出場するみんなと命を懸けて盛り上げるので、ぜひ皆さん大いに騒いで盛り上がってくれたらと思います」と大会をアピール。乱闘は避けられたものの、お互いの因縁はさらに深まる会見となった。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

