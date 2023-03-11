ジャニーズWEST

人気グループ・King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の芳根京子がMCを務める22日に4時間生放送する日本テレビ系音楽番組『Premium Music 2023』（後7：00）にジャニーズWESTが出演することが決定した。

ジャニーズWESTが『Premium Music』に初登場。ジャニーズ主演ドラマソングメドレーにも出演する。そのほか、AKB48、織田哲郎、斉藤和義、TRF、T.M.Revolution、PUFFY、B.B.クィーンズも出演することが決まった。

番組では90年代の名曲がリバイバルヒットし、SNSで踊ってみたりしながら熱狂する10～20代から、当時あの歌に熱狂した30～40代まで幅広い層が楽しめる、「これを見たら90年代という時代がわかる」という時代を切り取った企画『90年代ヒストリー』を用意。

さらに人気企画「ドラマ主題歌ヒストリー」が『ジャニーズ主演ドラマソングメドレー』として進化。ドラマの名シーンとともにさまざまなアーティストが名曲を振り返り、スタジオでは2023年日テレドラマの生パフォーマンスも予定。『都道府県No.1アーティスト』ではあなたの住む都道府県出身のNo.1アーティストは誰か、全国に一斉アンケート。「各都道府県で愛されるアーティスト」を映像と生パフォーマンスでたどる。

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