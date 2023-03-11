山川穂高が「７番・一塁」で今大会初出場、山田哲人は「６番・二塁」で初スタメン【侍ジャパン・WBCチェコ戦】
2023年3月11日 17時50分
◇１１日 カーネクストＷＢＣ１次ラウンド東京プール 日本―チェコ（東京ドーム）
スターティングメンバーが発表され、日本は山川穂高内野手が「７番・一塁」でスタメン起用され、今大会初出場する。さらに山田哲人内野手が「６番・二塁」で今大会初スタメン。５番までの上位は１０日と同じ並びとなった。先発マウンドには佐々木朗希投手が上がる。遊撃は１０日の韓国戦で負傷し途中交代した源田壮亮内野手に代わり、後を受けて出場していた中野拓夢内野手が入った。
【日本】
１番・中・ヌートバー
２番・右・近藤
３番・指・大谷
４番・三・村上
５番・左・吉田
６番・二・山田
７番・一・山川
８番・遊・中野
９番・捕・甲斐
投・佐々木朗
１番・中・ヌートバー
２番・右・近藤
３番・指・大谷
４番・三・村上
５番・左・吉田
６番・二・山田
７番・一・山川
８番・遊・中野
９番・捕・甲斐
投・佐々木朗
【チェコ】
１番・遊・ボイテハ・メンシク
２番・指・エリック・ソガード
３番・中・マレク・フルプ
４番・捕・マルティン・チェルベンカ
５番・右・マチェイ・メンシク
６番・一・マルティン・ムジーク
７番・左・ウィリー・エスカラ
８番・三・フィリップ・スモラ
９番・二・ヤクブ・ハイトマル
投・オンジェイ・サトリア
１番・遊・ボイテハ・メンシク
２番・指・エリック・ソガード
３番・中・マレク・フルプ
４番・捕・マルティン・チェルベンカ
５番・右・マチェイ・メンシク
６番・一・マルティン・ムジーク
７番・左・ウィリー・エスカラ
８番・三・フィリップ・スモラ
９番・二・ヤクブ・ハイトマル
投・オンジェイ・サトリア
【あわせて読みたい】
◆「この攻撃陣は恐怖だ」侍ジャパン13得点の猛攻に米メディア
◆大谷翔平とダルビッシュ、トレーニング談義か スーパースターのオーラ
【WBC】王貞治さん“独特表現”で大谷翔平を絶賛 「彼の打球はピストルではなくライフル」
おすすめ情報