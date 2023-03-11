打撃練習する山川

◇１１日 カーネクストＷＢＣ１次ラウンド東京プール 日本―チェコ（東京ドーム）

スターティングメンバーが発表され、日本は山川穂高内野手が「７番・一塁」でスタメン起用され、今大会初出場する。さらに山田哲人内野手が「６番・二塁」で今大会初スタメン。５番までの上位は１０日と同じ並びとなった。先発マウンドには佐々木朗希投手が上がる。遊撃は１０日の韓国戦で負傷し途中交代した源田壮亮内野手に代わり、後を受けて出場していた中野拓夢内野手が入った。

【日本】

１番・中・ヌートバー

２番・右・近藤

３番・指・大谷

４番・三・村上

５番・左・吉田

６番・二・山田

７番・一・山川

８番・遊・中野

９番・捕・甲斐

投・佐々木朗

【チェコ】

１番・遊・ボイテハ・メンシク

２番・指・エリック・ソガード

３番・中・マレク・フルプ

４番・捕・マルティン・チェルベンカ

５番・右・マチェイ・メンシク

６番・一・マルティン・ムジーク

７番・左・ウィリー・エスカラ

８番・三・フィリップ・スモラ

９番・二・ヤクブ・ハイトマル

投・オンジェイ・サトリア