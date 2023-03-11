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山川穂高が「７番・一塁」で今大会初出場、山田哲人は「６番・二塁」で初スタメン【侍ジャパン・WBCチェコ戦】

2023年3月11日 17時50分

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打撃練習する山川

打撃練習する山川

◇１１日　カーネクストＷＢＣ１次ラウンド東京プール　日本―チェコ（東京ドーム）
　スターティングメンバーが発表され、日本は山川穂高内野手が「７番・一塁」でスタメン起用され、今大会初出場する。さらに山田哲人内野手が「６番・二塁」で今大会初スタメン。５番までの上位は１０日と同じ並びとなった。先発マウンドには佐々木朗希投手が上がる。遊撃は１０日の韓国戦で負傷し途中交代した源田壮亮内野手に代わり、後を受けて出場していた中野拓夢内野手が入った。
【日本】
１番・中・ヌートバー
２番・右・近藤
３番・指・大谷
４番・三・村上
５番・左・吉田
６番・二・山田
７番・一・山川
８番・遊・中野
９番・捕・甲斐
投・佐々木朗
【チェコ】
１番・遊・ボイテハ・メンシク
２番・指・エリック・ソガード
３番・中・マレク・フルプ
４番・捕・マルティン・チェルベンカ
５番・右・マチェイ・メンシク
６番・一・マルティン・ムジーク
７番・左・ウィリー・エスカラ
８番・三・フィリップ・スモラ
９番・二・ヤクブ・ハイトマル
投・オンジェイ・サトリア

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