TBS開局70周年記念舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ロングラン上演を記念して、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』が3月17日(後7:00)にTBS系列地上波で放送される。

今回放送される同映画は、05年に公開された「ハリー・ポッター」シリーズ4作目。これまでのシリーズとは一変。ハリー、ロン、ハーマイオニーは少年期に永遠の別れを告げ、かつて想像さえし得なかった巨大な何かに挑んでいく。

世界の三大魔法学校が魔力を競い合う伝説のイベント“三大魔法学校対抗試合”の開催が決定した。“炎のゴブレット”が各校の代表選手を選び出す中、立候補すらしていないハリー・ポッターがなぜか代表の一人に選ばれてしまう。かくしてハリーは、ドラゴン、水魔、心を惑わす生きた迷宮などの試練に挑み、その裏に潜む「声に出して呼べないあの人」の存在を感じながら、やがて自らの因縁と対峙していくことになる。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」シリーズは、幼い頃に両親を亡くし孤独な日々を送っていたハリーと、両親の敵で世界征服をたくらむ闇の帝王ヴォルデモートとの戦いを描いた物語。2001年から11年までに映画シリーズ全8作品が劇場公開された。現在では、同じ魔法界を舞台に描かれる映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズや、世界各地で話題となっている舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、1800年代のホグワーツを舞台に描くオープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』、さらにはエンターテイメント施設へと広がりを見せている。

(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Wizarding WorldTM Publishing Rights (C) J.K. Rowling

WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

