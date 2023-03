萩原京平 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に丸善インテックアリーナ大阪で開催される『RIZIN.41』で、カイル・アグォン(33)と対戦する萩原京平(27)。2020年の大みそかは平本蓮に勝利し、21年は朝倉未来に判定で敗れるも激闘を繰り広げ、11月&12月の2連戦に勝利。そして、勢いよく迎えた2022年だったが、3月に弥益ドミネーター聡志、5月にクレベル・コイケ、そして9月に鈴木千裕とまさかの3連続一本負けを喫する不発の1年となった。

崖っぷちに追い込まれた2023年、復帰戦は強豪選手のアグォンという厳しい相手との試合となったが、先日の会見ではアンチに対して「黙って見てろ」と中指を立てるなど、強気な姿勢は崩さない。その背景には、この半年での厳しい練習と世界トップ選手と身近に接することで学んだメンタルがあった。進化を証明しようと意気込む萩原に話を聞いた。

■練習環境を変え、強豪大学のレスリング部と連続スパーリングで「久しぶり吐きました(笑)」

――半年ぶりの試合となりますが、この期間はどのようにすごされていましたか?

【萩原】より深く考える時間になって取り組みも変わっていったし、負けてから練習する場所も変わっているし、考え方も含めていろんなことが変わることにたどり着く期間だったかな。自分の中でこれまでにないくらい考えたし、そういう意味ではいい機会だったというか、充実した期間を送れました。

――練習場所を変えられたのですか?

【萩原】そうですね。前回までは柔術の道場で柔術・グラップリング・打撃の練習をメインにしていたのですが、その練習を一旦やめて、大学のレスリング部に練習に行ったり、寝かされたら立ち上がるとかMMAにしかない技術を専門的な人に教わる時間を増やしました。所属は同じスモーカージムなんですけど、それ以外はけっこうガラッと変わりましたね。

――大学のレスリング部って、フィジカルのすごい選手が多そうですね。

【萩原】強い子はすごい強いですけど、その中でも自分が通用するところもあったし、「コイツらにめちゃくちゃは勝たれへん」っていうより、「俺イケんな」っていう気持ちの方がデカかったです。自分は技術とポテンシャルはあると思ってるんで、これがそのまま試合に出れば、今までとは違う姿が見せられます。

――大学生には萩原選手のファンも多いのでは?

【萩原】スゴいですよ、レスリングの部室の前にいろんな部活の人が集まって、写真を撮るのを待ってたり(笑)。練習初日もみんな僕とスパーリングしたいって言うから、休みなくどんどん新しい人が来るので、エグい気持ちにさせられたし、久しぶりに吐きました(笑)。でもそれがあったから、2回目、3回目に行ったときは体の使い方がわかってきたし、大学生とコミュニケーションも取れてきたので、だんだんといい感じになっていきました。

――練習環境を変えてさらに成長されているんですね。

【萩原】今までやってこなかったフィジカルトレーニングもけっこう集中してやってるし、生活習慣を改善して朝7時に起きてよる11時には寝るようにしているし、もう言い訳できないくらいとことんやってます。だから、今回は全く新しい萩原京平が見られると思ってほしいです。

■“世界トップ”ピットブルとマンツーマン練習 喜びと同時に感じた試合に出られない悔しさ

――この半年は試合がありませんでしたが、昨年の夏にブラジルで一緒に練習したパトリシオ・ピットブル選手が大みそかの『RIZIN対ベラトール』の対抗戦に出場するために来日した際に、一緒に練習をされていました。世界トップクラスの選手と長い時間を過ごして、吸収することも多かったのでは?

【萩原】刺激にもなったし、試合前の取り組みとか気持ちの持ちようを間近で見ることができました。逆に、ピットブルも人間なんだって思って。ベラトールのチャンピオンだからって、異世界から来たようなすごい人って訳じゃなくて、やっぱりみんな人間だなと、そういう面に関しては自信になったところもあります。マンツーマンで教えてもらえる時間が長かったのですごくいい経験になったし、大みそかの試合も1番前で見させてもらいました。ピットブルがクレベルに勝ったのはうれしかったけど、自分がそこに出られていない悔しさもあったので、素直には喜べないところもありました。

――今回の『RIZIN.41』で対戦するカイル・アグォン選手の印象を改めて教えてください。

【萩原】リーチが長いほうなので懐が深いかなという印象で、柔術がベースの上手い選手だし、日本のフェザー級の強豪選手に勝ってる実績もあり他団体のチャンピオンなので、相手としては申し分ないって感じです。

――試合会場が、ちょうど1年前に弥益ドミネーター聡志選手に敗れた『RIZIN.34』と同じ会場(丸善インテックアリーナ大阪)です。ホームの大阪で連敗をストップして、仕切り直したいという気持ちは強い?

【萩原】そうですね、あのときの屈辱を同じ場所で晴らそうと思ってるし、同時に進化した姿を地元のみんなに見てもらえるチャンスなので、そういう意味でも楽しみだし、もう解放するだけです。一緒に練習した大学生の子たちも試合があれば見に来てくれるって言ってるので、そういう人たちが来てくれるのもうれしいですね。

――そして、昨年9月の『RIZIN.38』に続いて、同じ大阪出身の金太郎選手も出場します。前回はともに敗れてしまいましたが、今回こそは地元で揃って勝利を飾る、と。

【萩原】そこは任せてください。会見前日も一緒に練習して、練習後に「今回は絶対に2人で一緒に勝とうな」と話もしてて。2人とも強敵との対戦だけど、ここはやったろう、と。

■流れの早いフェザー級でも「1試合のインパクトで覆す」BreakingDownは客観的に楽しむ

――萩原選手の試合がなかった期間に、RIZINのフェザー級は大きく動いていました。ベルトが牛久選手からクレベル選手に移り、萩原選手が対戦した鈴木千裕選手は2試合も戦い、平本選手がドミネーター選手に勝って評価を高めました。この動きをどのように見ていますか?

【萩原】やっぱり流れが早いなと思うし、逆に言えば1試合でインパクトを残せば全部覆せるってことだと思います。フェザー級は海外からも強い選手が集まってきて、自分もその中で負けてられないので、今年はトップどころにしっかり絡んでいきたいですね。今回は試合間隔が空きましたけど、短いスパンでの試合にはいい点も悪い点もあって、今回は半年以上も空いてメリットがあると思うけど、また短期間での試合もやりたいと思っています。

――萩原選手が出席された会見で、皇治選手と芦澤竜誠選手の乱闘がありましたが、乱闘騒ぎがありましたが、目の前でしたよね?

【萩原】ああなることは正直わかっていたので、始まったときは「おー」って見てたんですけど、思ったより芦澤選手の蹴りがガッツリ入ってました(笑)。僕の目の前をすごい飛んでいったんで「やってるな~」って感じでしたね。

――その流れで、RIZINとは少し関係のないこともお伺いしたいのですが、最近の格闘技界は朝倉未来さんの「BreakingDown」や、皇治選手の「NARIAGARI」などが話題になることは多いです。萩原選手は、ああいった大会についてどういう考えなのでしょうか?

【萩原】シンプルに“いち視聴者”として見てますね。そこに対して別に何も思っていないし、腹が立つとかいう人もいるけど、そういう気持ちになる意味が僕はわからないというか。まったく別の土俵で同じフィールドとして見ていないので、純粋に楽しませてもらってます。

――格闘家の中には「あれを格闘技と言うな」という方もいらっしゃいますが…

【萩原】言ってる人はいますけど「別にええやん」って感じです。格闘技と思って見てる人がいるんだったらそれでもいいし、それで盛り上がっていってる部分もあると思うので。文句を言う人の気持ちはあんまりわかんないですね、僕は。

――最後に、萩原選手のファンに向けて一言メッセージをお願いします!

【萩原】去年は勝ってカッコいいところを応援してくれている人に見せられなかったので、もうこれからは絶対に負けるところは見せないし、次は進化した萩原京平を見せられるんで、みなさん、震えて待っててください。やりますよ!

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

