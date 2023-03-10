【日本アカデミー賞】有岡大貴×松村北斗×目黒蓮、黒スーツ姿で“レカペ”共演
2023年3月10日 17時00分 (3月10日 18時06分更新)
『第46回日本アカデミー賞』授賞式が10日、東京・グランドプリンスホテル新高輪にて開催され、新人俳優賞を受賞した俳優8人がレッドカーペットに登場した。
今年の新人俳優賞に選ばれたのは、小野花梨（『ハケンアニメ！』）、菊池日菜子（『月の満ち欠け』）、福本莉子（『今夜、世界からこの恋が消えても』）、生見愛瑠（『モエカレはオレンジ色』）、有岡大貴（『シン・ウルトラマン』）、番家一路（『サバカン SABAKAN』）、松村北斗（『ホリック xxxHOLiC』）、目黒蓮（『月の満ち欠け』）の8人。
男性陣は、それぞれ黒のスーツ姿で登場し、観客に笑顔で手を振りながら歩みを進める。女性陣もカラフルなドレス姿で共演し、イベントに華を添えた。
『日本アカデミー賞』新人俳優賞に有岡大貴・松村北斗・目黒蓮 目黒は優秀助演男優賞も受賞
【写真】艶やかな着物姿でガッツポーズを見せた目黒蓮
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