女性誌『エル・ジャポン』の公式ツイッターが10日までに更新され、俳優の小松菜奈が、夫の菅田将暉とともにフランス・パリで行われているシャネルの秋冬コレクションに参加する模様が公開された。

投稿で「『シャネル』のショー会場には、小松菜奈さんと一緒に夫の菅田将暉さんも来場。各国のメディアやさまざまなゲストから引っ張りだこです」と説明。公開された動画では、流暢な英語で関係者と会話する小松が「This is my husband」と夫の菅田を紹介。菅田は「Nice to meet you」とにこやかに握手し、小松とともに会話を楽しんだ。

この投稿に「この動画だけでご飯三杯いける」「こちらのにやにやが止まらない」「美しいご夫妻」「お似合い過ぎて言葉にならない」「This is my husbandの破壊力えぐい」「夫婦おしゃれすぎるしオーラすごい」などとコメントが寄せられた。

