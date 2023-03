テレビ朝日系できょう10日に放送される音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャル(後8:00)に出演する、なにわ男子、NiziUのコメントが到着した。

なにわ男子は高橋恭平の初単独主演映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』主題歌「Special Kiss」を披露する。全員が20代になったなにわ男子が、少し大人びた雰囲気でミディアムバラードのラブソングを歌い上げる。

道枝駿佑は「サビの最後の振り付けで小指を立てて前に出す振り付けです」「見てくださってる皆さんも僕たちと“指切りげんまん”してる想像をしながらやってみて」と見どころをアピール。高橋は「この曲を聴いてキュンキュンしてくれたら」と呼びかけた。

NiziUは公開中の『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の主題歌「Paradise」を披露する。NiziU初の映画主題歌となる同曲は、JYPエンターテインメントの先輩グループ・Stray Kidsのバンチャン、チャンビン、ハンの3人からなるプロデューサーユニット・3RACHA(スリーラチャ)が作曲&プロデュースを手がけた。

RIMAは「強いメッセージ性がある曲で、映画ととてもマッチする歌詞に注目していただきたいです」とアピール。MIIHIも「サビの“I Love You”や“Paradise”という歌詞に合わせた振り付けにも注目していただきたいです」と見どころを伝えた。

VTR企画では、全国17校、総勢166の先生に聞いた「学校の先生が選ぶ 心に響く卒業ソング トップ10」を発表する。VTRゲストの藤巻亮太は、被災した熊本県の高校の卒業式で「3月9日」をサプライズ披露する。

このほか、森山直太朗は卒業式でも人気の名曲「さくら(独唱)」と、松山ケンイチ&長澤まさみ出演映画の主題歌「さもありなん」の2曲を歌唱。川嶋あいは卒業ソングの定番「旅立ちの日に…」をアコースティックギター1本のSPアレンジで披露する。

10-FEETは大ヒット中映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」と、ライブ定番曲「ヒトリセカイ」をSPメドレーで。Kep1erは最新曲「I do! Do you?」をパフォーマンスする。

■3月10日放送『ミュージックステーション』出演者・歌唱曲

川嶋あい「旅立ちの日に…」

Kep1er「I do! Do you?」

10-FEET「第ゼロ感」「ヒトリセカイ」

東京スカパラダイスオーケストラ「青い春のエチュード feat.長屋晴子(緑黄色社会)」

なにわ男子「Special Kiss」

NiziU「Paradise」

FLOW「贈る言葉 (20周年アニバーサリーバージョン)」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

森山直太朗「さくら(独唱)」「さもありなん」

THE RAMPAGE「NO GRAVITY」

※50音順

