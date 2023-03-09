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佐賀・鳥栖、住宅で男女２人死亡　首から出血、殺人事件とみて捜査

2023年3月9日 20時44分 (3月9日 21時14分更新)
　９日午後５時半ごろ、佐賀県鳥栖市江島町の住宅で、４０～５０代とみられる男女２人が死亡しているのが見つかった。鳥栖署や地元消防などによると、１人は首から出血しているという。県警は殺人事件とみて捜査している。
　署によると、帰宅した住人が倒れていた２人を発見し、１１９番した。
　現場は、九州新幹線新鳥栖駅の南西約３・５キロにある住宅街。

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