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非正規社員ら、１０社でストへ ＡＢＣマートやスシロー
アルバイトや非正規社員らが個人加盟する労働組合が９日、今春闘で賃上げに応じないなどと回答した靴販売店...
3月9日
春闘、看護師ら２００施設でスト 医労連、賃上げ実現求め
看護師らでつくる産業別労働組合「日本医労連」は９日、春闘での大幅な賃上げ実現のため、民間と公的医療機...
母子手帳、電子閲覧拡充へ 妊産婦を支援、厚労省検討会
厚生労働省の有識者検討会は９日、妊娠から出産後の育児を記録する「母子健康手帳」のデジタル化推進に向け...
国内で９８２１人がコロナ感染 ５６人死亡、重症者数は４人減
国内で９日、新たに９８２１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京７９４人、愛知...
コロナ病床の補助金を半減 ５類移行で通常医療と両立目指す
政府は、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けを「５類」に引き下げるのに伴い、コロナ患者の受け入れ医...
原発安全対策費、６兆円超 電力１１社、再稼働に向け投資
東京電力福島第１原発事故後の原発再稼働に向けた電力１１社の安全対策費の合計が、１月時点で６兆８９０億...