妻夫木聡

俳優の妻夫木聡(42)が9日までにインスタグラムを更新。”親友”との2ショットを公開した。

妻夫木は「親友 My best friend in Taiwan」とつづっり、台湾の俳優・張震(チャンチェン、46)との2ショットを掲載した。

フォロワーからは「張震との久しぶりのお写真嬉しい」「笑顔最高!!」「イケメン2人が並んで輝いてます」「スーパーウルトラハイパー男前」などの声が寄せられた。