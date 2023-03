初の日比谷公園大音楽堂ライブの開催を発表したKen Yokoyama

ギタリストのKen Yokoyamaが8日、自身初となる日比谷公園大音楽堂でのライブを5月20日に開催すると発表した。ライブタイトルは『DEAD AT MEGA CITY』となる。

2008年の日本武道館公演『DEAD AT BUDOKAN』、2010年の神戸国際展示場&幕張メッセ国際展示場公演『DEAD AT BAYAREA』、2016年の日本武道館公演『Dead At Budokan Returns』と、Kenはこれまで節目の特別なライブに“DEAD AT〜”と名づけてきた。

そして今回、ソロ活動20周年を来年に控える中、新たな“DEAD AT”ライブの開催が決定。チケットはきょう8日より、SATANIC ENT.にて先行受付が開始されている。

■Ken Yokoyama『DEAD AT MEGA CITY』

5月20日(土)東京・日比谷公園大音楽堂

OPEN 17:00/START 18:00

