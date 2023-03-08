Ken Yokoyama、7年ぶりの“DEAD AT”は初の日比谷野音 5・20『DEAD AT MEGA CITY』開催
2023年3月8日 19時00分 (3月8日 20時06分更新)
ギタリストのKen Yokoyamaが8日、自身初となる日比谷公園大音楽堂でのライブを5月20日に開催すると発表した。ライブタイトルは『DEAD AT MEGA CITY』となる。
2008年の日本武道館公演『DEAD AT BUDOKAN』、2010年の神戸国際展示場＆幕張メッセ国際展示場公演『DEAD AT BAYAREA』、2016年の日本武道館公演『Dead At Budokan Returns』と、Kenはこれまで節目の特別なライブに“DEAD AT〜”と名づけてきた。
そして今回、ソロ活動20周年を来年に控える中、新たな“DEAD AT”ライブの開催が決定。チケットはきょう8日より、SATANIC ENT.にて先行受付が開始されている。
■Ken Yokoyama『DEAD AT MEGA CITY』
5月20日（土）東京・日比谷公園大音楽堂
OPEN 17:00／START 18:00
5月20日（土）東京・日比谷公園大音楽堂
OPEN 17:00／START 18:00
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