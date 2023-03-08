名古屋市北区の名古屋高速小牧線で大型バスが横転、炎上し９人が死傷した事故で、愛知県警は、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、このバスを運行する「あおい交通」（同県小牧市）の男性運転手＝当時（５５）＝を近く、容疑者死亡のまま書類送検する方針を固めた。法人としての同社の立件は見送る見通し。捜査関係者への取材で分かった。