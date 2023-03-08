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死亡の運転手を書類送検へ　愛知県警、名古屋高速のバス横転炎上事故

2023年3月8日 19時19分 (3月8日 19時46分更新)
名古屋高速道路小牧線下りの豊山南ＩＣ付近で横転し炎上するバス＝２２日午前１０時３４分、名古屋市北区で、本社ヘリ「まなづる」から（大橋脩人撮影）

名古屋高速道路小牧線下りの豊山南ＩＣ付近で横転し炎上するバス＝２２日午前１０時３４分、名古屋市北区で、本社ヘリ「まなづる」から（大橋脩人撮影）

　名古屋市北区の名古屋高速小牧線で大型バスが横転、炎上し９人が死傷した事故で、愛知県警は、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、このバスを運行する「あおい交通」（同県小牧市）の男性運転手＝当時（５５）＝を近く、容疑者死亡のまま書類送検する方針を固めた。法人としての同社の立件は見送る見通し。捜査関係者への取材で分かった。

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