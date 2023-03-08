速報
名古屋高速道路小牧線下りの豊山南ＩＣ付近で横転し炎上するバス＝２２日午前１０時３４分、名古屋市北区で、本社ヘリ「まなづる」から（大橋脩人撮影）
関連キーワード
同居男の暴行で重体５歳男児死亡 警視庁、因果関係を捜査
警視庁福生署は８日、東京都あきる野市で２月に母親の交際相手から暴行を受けて重体になっていた男児（５）...
3月8日
京アニ公判、年内判決も 検察側が関係者に見通し
３６人が死亡した２０１９年の京都アニメーション放火殺人事件で起訴された青葉真司被告（４４）の京都地裁...
国内１万１７２０人感染 ６３人死亡、新型コロナ
国内で８日、１万１７２０人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から２千人余り減った。都道...
山際大志郎氏を不起訴、横浜地検 政治資金規正法違反疑い
横浜地検は８日、政治資金パーティーを巡って政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとして、政治資金規正法...
共産党千葉県委員会の元幹部逮捕 女子大生に脅迫文
千葉県警市川署は８日、女子大生の自転車の前かごに脅迫文を置き、サドルに液体を付けたとして、脅迫と器物...
ドイツ製の空飛ぶクルマ初公開 日航、万博で使用モデル
２０２５年大阪・関西万博で「空飛ぶクルマ」の運航事業者に選ばれた日本航空が使用する機体の実物大モデル...