岩橋玄樹ライブBlu-ray『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』ジャケット

ソロ歌手の岩橋玄樹が昨夏開催した自身初のファンクラブツアー『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』のBlu-ray/DVDが、ファンクラブ限定で4月26日に発売されることが決定した。

今作には、昨年8月4日に行われた名古屋国際会議場センチュリーホール公演を収録。ライブ本編全15曲をはじめ、要望の声が多かったという、ツアー各地のご当地ネタで盛り上がった全13公演のMCダイジェスト集を映像特典として収録。また、ツアースタッフパス(レプリカ)が同梱される。

早期予約特典も決定。きょう8日午後6時から3月21日午後11時59分までの期間中の予約者には、限定デザイン缶バッチが進呈される。販売期間中のファンクラブ「Fairytales」入会者も購入可能。

■ライブBlu-ray/DVD『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』

▼2022年8月4日 名古屋国際会議場 センチュリーホール公演

My Fairies

PAJAMA PARTY

SUSPICIOUS GIRL

Summer Night

Smile

INTO YOU

G・E・N・K・I

My Lonely X'mas

In My Dreams

LUV JUST AIN'T ENUFF

Fortune Lady

さよならを告げたボク

【アンコール】

How To Love

G・E・N・K・I

PAJAMA PARTY

関連キーワード 音楽