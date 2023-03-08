岩橋玄樹、初のファンクラブツアーを映像化 特典は全13公演のご当地ネタMC＆ツアースタッフパス
2023年3月8日 18時00分 (3月8日 19時05分更新)
ソロ歌手の岩橋玄樹が昨夏開催した自身初のファンクラブツアー『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』のBlu-ray／DVDが、ファンクラブ限定で4月26日に発売されることが決定した。
今作には、昨年8月4日に行われた名古屋国際会議場センチュリーホール公演を収録。ライブ本編全15曲をはじめ、要望の声が多かったという、ツアー各地のご当地ネタで盛り上がった全13公演のMCダイジェスト集を映像特典として収録。また、ツアースタッフパス（レプリカ）が同梱される。
早期予約特典も決定。きょう8日午後6時から3月21日午後11時59分までの期間中の予約者には、限定デザイン缶バッチが進呈される。販売期間中のファンクラブ「Fairytales」入会者も購入可能。
■ライブBlu-ray／DVD『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』
▼2022年8月4日 名古屋国際会議場 センチュリーホール公演
My Fairies
PAJAMA PARTY
SUSPICIOUS GIRL
Summer Night
Smile
INTO YOU
G・E・N・K・I
My Lonely X'mas
In My Dreams
LUV JUST AIN'T ENUFF
Fortune Lady
さよならを告げたボク
【アンコール】
How To Love
G・E・N・K・I
PAJAMA PARTY
▼2022年8月4日 名古屋国際会議場 センチュリーホール公演
My Fairies
PAJAMA PARTY
SUSPICIOUS GIRL
Summer Night
Smile
INTO YOU
G・E・N・K・I
My Lonely X'mas
In My Dreams
LUV JUST AIN'T ENUFF
Fortune Lady
さよならを告げたボク
【アンコール】
How To Love
G・E・N・K・I
PAJAMA PARTY
【写真】パジャマ姿の「PAJAMA PARTY」ジャケット写真3種
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