俳優の比嘉愛未(36)が8日、都内で行われた「WELCOME TO THE WORLD OF CRAFT BEER スプリングバレー『赤と白』おいしさ感動体験会」オープニングセレモニーに出席し、YouTuberとしても活躍するシェフ・ジョージ氏の料理を堪能した。

透明感あふれる白いワンピース姿で登場した比嘉は「クラフトビールって個性的なイメージがあるので、どういう体験ができるか楽しみ」とドキドキしている様子。ジョージ氏が監修した料理を食べると「ん~」と目を閉じ絶賛。「カメラ周ってなかったら、全部ガッって食べたいです」とはにかみつつも、勢いよく料理を味わっていた。

お気に入りは「タルトタタンとの組み合わせ」だといい「甘いものとビールって意外性があって。ちょっとキャラメルの風味と香りがあってバランスが合うんだなって。世界観が広がりました」とほほ笑んだ。

キリンビールは「スプリングバレー」ブランドのリニューアルを記念して、体験イベント「WELCOME TO THE WORLD OF CRAFT BEER スプリングバレー『赤と白』おいしさ感動体験会」を、9~12日、18日、19日にスプリングバレーブルワリー東京にて開催する。

イベントにはタレントのヒロミ(58)も出席した。

