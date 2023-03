料理は「最近は自分で頑張ってます」と明かしたヒロミ (C)ORICON NewS inc.

タレントのヒロミ(58)が8日、都内で行われた「WELCOME TO THE WORLD OF CRAFT BEER スプリングバレー『赤と白』おいしさ感動体験会」オープニングセレモニーに出席し、YouTuberとしても活躍するシェフ・ジョージ氏の料理を堪能した。

キリンビールは「スプリングバレー」ブランドのリニューアルを記念して、体験イベント「WELCOME TO THE WORLD OF CRAFT BEER スプリングバレー『赤と白』おいしさ感動体験会」を、9~12日、18日、19日にスプリングバレーブルワリー東京にて開催する。

体験会に先駆けて、第1号の客になったヒロミは「第1号結構好きなんですよ。うれしいです」とノリノリ。クラフトビールと料理のペアリングを楽しむと、納得の表情でうなずき「なるほどこういうことか。たまんないです」とコメントし、ビールを飲む手が止まらなかった。

続けて「ただ、この料理が作れない」と苦笑い。「最近は自分で頑張ってますので、YouTube見ます」と、YouTubeで家庭で作れる本格料理の作り方を配信しているジョージ氏に伝えていた。

イベントには俳優の比嘉愛未(36)も出席した。

