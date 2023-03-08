【中日】田中幹也を「2番・二塁」でスタメン起用 涌井が古巣西武相手に移籍後初先発
2023年3月8日 12時50分
◇８日 オープン戦 西武ー中日（ベルーナドーム）
スターティングメンバーが発表され、中日は涌井秀章投手が移籍後初先発する。古巣相手に３イニングを予定している。侍ジャパンとの壮行試合２試合で、４打数３安打２盗塁と躍動したドラフト６位・田中幹也内野手（亜大）が「２番・二塁」でスタメン起用された。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【中日】
１番・一・カリステ
２番・二・田中
３番・左・細川
４番・右・アキーノ
５番・指・アルモンテ
６番・三・高橋周
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・中・ブライト
先発投手・涌井
【西武】
１番・中・ペイトン
２番・二・山野辺
３番・一・マキノン
４番・指・栗山
５番・左・鈴木
６番・三・佐藤
７番・右・川越
８番・捕・柘植
９番・遊・児玉
先発投手・今井
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