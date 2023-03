前回会見で大乱闘した芦澤竜誠(左)と皇治が、再び会見に登場 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)のメインイベントで対戦する皇治と芦澤竜誠が登壇する会見が、11日午後4時から大阪で開催することが決定した。場所は「大阪某所(屋外)」となっている。

先月16日の会見では、芦澤がK-1時代から因縁のある皇治に対して激しく挑発し、RIZINとの交渉の裏側をバラし、さらには飛び蹴りを食らわせて乱闘に発展するなど、K-1時代から名物となっていた“芦澤劇場”をRIZINでも繰り広げた。

公の場ではこの会見以来となる、危険な2人の危険な再会。大会が開催される大阪で、一足早く激しい火花が散らされる。

この会見は、RIZINオフィシャルYouTubeやABEMAで無料生中継。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

