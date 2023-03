King & Prince「Life goes on/We are young」(ユニバーサル ミュージック/2023年2月22日発売)

King & Princeの最新シングル「Life goes on/We are young」が、週間2.8万枚を売り上げ、3月7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、先週3/6付に続き2週連続1位を獲得。累積売上は106.1万枚となった。

2週連続「シングル」1位は自身初で、令和3作目【※1】。また、初登場からの2週連続1位獲得は、2020/11/2付のLiSA「炎」【※2】以来、2年4ヵ月ぶり。男性アーティストでは2016/6/6付の嵐「I seek/Daylight」【※3】以来6年9ヵ月ぶり、令和初となった。

本作は、先週3/6付において初週103.2万枚を売り上げ1位を獲得。男性アーティスト史上3作目となる初週でのミリオン突破となった。また、自身では2022/12/12付の前作シングル「ツキヨミ/彩り」に続き、2作連続のミリオンを記録した。

本作は、2023年1月からの4ヵ月連続リリースの第2弾として発売された両A面シングル。「Life goes on」は、メンバー・永瀬廉出演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(TBS系)のエンディング曲で、友情と青春を描いた応援歌。もう一方の「We are young」はメンバー・岸優太主演ドラマ『すきすきワンワン!』(日本テレビ系)主題歌のバラード曲となっている。

【※1】令和でシングル2週連続1位を獲得している作品は、LiSA「炎」、SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」、King & Prince「Life goes on/We are young」※達成順

【※2】LiSA「炎」は2020/10/26付&11/2付&11/9付で3週連続1位を獲得

【※3】嵐「I seek/Daylight」は2016/5/30付&6/6付で2週連続1位を獲得

<クレジット:オリコン調べ(2023/3/13付:集計期間:2023年2月27日〜3月5日)>

