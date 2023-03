初のBEST ALBUM「Mr.5」の商品内容を公開したKing & Prince

最新12枚目シングル「Life goes on/We are young」(2月22日発売)が初週103.2万枚をセールスし、自身初の初週ミリオンを達成した人気グループ・King & Princeの初ベストアルバムのタイトルが『Mr.5』(ミスターファイブ/4月19日発売)に決定し、収録内容が一挙公開された。

今作は初回限定盤A・B(いずれも2CD+DVD+フォトブックレット60P)、通常盤(2CD)、ファンクラブ限定のDear Tiara盤(2CD+DVD+フォトブック型ジャケット96P)の4形態。

全形態のDISC1には、デビュー曲「シンデレラガール 」から12thシングル「Life goes on/We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲「Beautiful Flower」も収録。初回限定盤A・BのDISC2には、これまでの全リリース楽曲のシングル表題曲とアルバムリード曲以外の中から、メンバーが2つのテーマ「SWEET & MEMORIES」「COOL & GROOVIN’」に沿ってセレクトした楽曲が各10曲収められる。

通常盤のDISC2には、これまでリリースした全アルバムのリード曲5曲を収録。ジャケットは、メンバーの高橋海人(高=はしごだか)の描き下ろしイラストで、自由に楽しんでもらえるように塗り絵仕様のアナザージャケットも封入される。

Dear Tiara盤には、1月16日から行われていた、全シングルタイトル曲と全アルバムのリード曲を除く全楽曲(108曲)を対象にした楽曲投票企画「国民投票!みんなで作ろう King & Prince BEST ALBUM」で選ばれた上位15曲を収録する。

特典映像として、初回限定盤AにはKing & Princeからのスペシャルプレゼントとして制作中のミュージックビデオ(MV)やメイキングが、初回限定盤Bには楽曲投票企画で1位となった「King & Prince, Queen & Princess」のMVとLive Recording ver.、メイキングが、Dear Tiara盤には5人だけの熱海小旅行の様子を収めた映像が盛り込まれる。

初回プレス封入特典は、期間限定動画視聴シリアルナンバー(各形態で異なる。Dear Tiara盤には封入なし)。視聴期間は4月18日正午~5月2日午後6時まで。

先着外付け特典は、初回限定盤Aはフォトカード(A6サイズ)、初回限定盤Bはクリアポスター(A4サイズ)、通常盤(初回プレス)はアナザージャケット5種セット。先着のため、なくなり次第終了となる。

■King & Princeベストアルバム『Mr.5』収録内容

▼CD-DISC1(※全形態共通)

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

07. Magic Touch

08. Beating Hearts

09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin‘ you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower(新曲)

▼初回限定盤A/CD-DISC2【“SWEET & MEMORIES” Selected by King & Prince】

01. Love Paradox

02. Key of Heart

03. エスコート

04. 僕のワルツ

05. A Little Happiness

06. 気楽にやろうよ

07. Amazing Romance

08. 幸せがよく似合うひと

09. 愛を伝えましょう

10. 花束

▼初回限定盤A/DVD

・Special Music Video from King & Prince

*詳細はKing & Princeからの特別なプレゼントとして、皆さまのお手元にて受け取っていただくため、商品発売まで楽しみにお待ちください。

▼初回限定盤B/CD-DISC2【“COOL & GROOVIN'” Selected by King & Prince】

01. Easy Go

02. ナミウテココロ

03. Kiss & Cry

04. Nothing compares

05. Little Christmas

06. Romantic

07. Started

08. Moon Lover

09. Last Train

10. Bounce

▼初回限定盤B/DVD収録

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video

・「King & Prince, Queen & Princess」 Music Video -Live Recording ver.-

・「King & Prince, Queen & Princess」 Behind the scenes

▼通常盤/CD-DISC2

01. Naughty Girl

02. &LOVE

03. 僕らのGreat Journey

04. Namae Oshiete

05. ichiban

▼Dear Tiara盤/CD-DISC2【国民投票 Top 15 Tracks】

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

07. 今君に伝えたいこと

08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

09. 宙(SORA)

10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

Dear Tiara盤/DVD

・King & Princeの小旅行 in 熱海!

*King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

