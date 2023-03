『RIZIN.42』対戦カード発表会見に出席した(左から)伊澤星花、山本美憂 (C)ORICON NewS inc.

5月6日に開催される『RIZIN.42』(有明アリーナ)の対戦カード発表会見が6日、都内で行われ、山本美憂(48)が二冠王の女王・伊澤星花(25)と引退試合を行うことを発表した。

レスリングの強豪選手だった山本は、2016年に41歳で格闘家へ転身。強豪との試合を重ねて40代を迎えても成長を見せ、昨年の大みそかではタイからの刺客アム・ザ・ロケットに何もさせず、MMAデビューから10戦目の節目を勝利で飾った。その後は3連敗中。2000年代の格闘技ブームを牽引した山本KID徳郁さんは弟、メジャーリーガーでWBC日本代表のダルビッシュ有投手の妻である山本聖子は妹という、アスリート家族としても知られる。

試合に向けた意気込みを聞かれた山本は「MMAは最後にしようと思います。レスリング時代から気持ちで戦ってきて、100%で臨めないと思ったら引退してきた。今回はMMAに対して、現役で戦うことが100%の情熱がないなと感じられた。きっかけは特になくて、ふと思った」と引退理由を明かした。

対する伊澤は、RIZINスーパーアトム級王者で昨年の同級グランプリでも圧勝した“絶対女王”としての強さを誇る。山本に憧れを持っていたという伊澤はマイクを持つと涙声になり「山本選手の格闘技人生の中で最高の試合を一緒に作っていきたいと思います」と健闘を誓いあった。

なお、同大会では山本美憂の息子の山本アーセンが約3年ぶりにRIZINに参戦し、伊藤祐樹と対戦することが決定。母・美憂は「私は世界で一番幸せな母でありアスリート」と語るように、親子で勝利という最後のチャンスを飾ることができるか。

そのほか、Wメインイベントとして朝倉海VS元谷友貴、井上直樹VSフアン・アーチュレッタの2試合が行われ、この勝者同士が7月末に行われる大会で堀口恭司が返上したバンタム級のベルトを賭けて戦う。

昨年大みそかの『RIZIN.40』で、ベラトールのAJ・マッキーと対戦したライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザは、ベラトール所属の強豪スパイク・カーライルとノンタイトルマッチで戦う。昨年10月にAJとカーライルは対戦しており、こちらも接戦だっため、今回の試合も白熱した展開が予想される。

■RIZIN“春の3連続開催”ファン待望のカードが次々と実現

RIZINはこの春に3大会を連続開催。4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックスアリーナ)はキックボクシングルールの皇治VS芦澤竜誠のほか、カイル・アグォンVS萩原京平、宇佐美正パトリックVSキム・ギョンピョ、ヴガール・ケラモフVS堀江圭功などのMMAが行われる。

続く4月29日の『RIZIN LANDMARK 5』では、朝倉未来が1年4ヶ月ぶりにMMAに復帰して前王者の牛久絢太郎と対戦、そして元王者の斎藤裕VS快進撃を続ける平本蓮の試合が「Wメインイベント」として実施。そのほか武田光司VSルイス・グスタボ、金原正徳VS山本空良、スダリオ剛VSロッキー・マルティネスなどのカードが並ぶ。

そして、5月6日の『RIZIN.42』のカードも発表された。榊原CEOが「これまでのRIZINのザ・ベストなカードを」と胸を張るように、どの大会も魅力的なファン待望のカードが次々と実現している。

同大会のチケットは6日正午からファンクラブ先行受付がスタート。一般発売は今月19日から。中継はABEMA、U-NEXTなどで生配信、スカパー!で生中継される。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

●4月29日『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

●5月6日『RIZIN.42』対戦カード

朝倉海 VS 元谷友貴

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

伊沢星花 VS 山本美憂

三浦孝太 VS YA-MAN

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

制矢貴 VS ラマザン・テミロフ

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

山本琢也 VS 横山武司

