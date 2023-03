『RIZIN.42』対戦カード発表会見に出席した(左から)三浦孝太、YA-MAN (C)ORICON NewS inc.

5月6日に開催される『RIZIN.42』(有明アリーナ)の対戦カード発表会見が6日、都内で行われ、怪我のため欠場していた朝倉海が復帰して元谷友貴と対戦することが発表された。また、RISEで活躍するキックボクサーのYA-MANが、三浦孝太を相手にMMAデビューすることも決定した。

また、RIZINの榊原信行CEOが先日の会見で参戦を発表していたベラトールの元王者のフアン・アーチュレッタは、2021年のバンタム級GPベスト4の井上直樹との対戦が決定。この試合と海VS元谷の試合の勝者同士が、7月に末に予定している大会で堀口恭司が返上したバンタム級のベルトを賭けて戦う。

さらに、山本美憂が王座&GP王者の二冠王である伊沢星花と引退試合を行うことも決定。母親の最後の舞台に息子の山本アーセンも参戦し、約3年ぶりの試合で伊藤祐樹と対戦する。

そのほか、ライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザが、ベラトール所属の強豪スパイク・カーライルとノンタイトルマッチで戦う。

榊原信行CEOは、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(4月29日・国立代々木競技場第一体育館)はフェザー級が中心、5月6日の『RIZIN.42』はバンタム級が中心になると明言。RIZINのバンタム級については、王者の堀口恭司が1階級軽いフライ級に変更しており、ベルトを返上することを明かしている。また、2021年に開催されたトーナメント優勝者の扇久保博正もフライ級に転向しており、上位陣が抜けて混戦状態となっている。

■RIZIN“春の3連続開催”ファン待望のカードが次々と実現

RIZINはこの春に3大会を連続開催。4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックスアリーナ)はキックボクシングルールの皇治VS芦澤竜誠のほか、カイル・アグォンVS萩原京平、宇佐美正パトリックVSキム・ギョンピョ、ヴガール・ケラモフVS堀江圭功などのMMAが行われる。

続く4月29日の『RIZIN LANDMARK 5』では、朝倉未来が1年4ヶ月ぶりにMMAに復帰して前王者の牛久絢太郎と対戦、そして元王者の斎藤裕VS快進撃を続ける平本蓮の試合が「Wメインイベント」として実施。そのほか武田光司VSルイス・グスタボ、金原正徳VS山本空良、スダリオ剛VSロッキー・マルティネスなどのカードが並ぶ。

そして、5月6日の『RIZIN.42』のカードも発表された。榊原CEOが「これまでのRIZINのザ・ベストなカードを」と胸を張るように、どの大会も魅力的なファン待望のカードが次々と実現している。

同大会のチケットは6日正午からファンクラブ先行受付がスタート。一般発売は今月19日から。中継はABEMA、U-NEXTなどで生配信、スカパー!で生中継される。

●4月1日『RIZIN.41』対戦カード

(MMAルール)

神龍誠 VS 北方大地

ヴガール・ケラモフ VS 堀江圭功

金太郎 VS 石司晃一

中村優作 VS メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 VS 中村K太郎

カイル・アグォン VS 萩原京平

宇佐美正パトリック VS キム・ギョンピョ

(キックボクシングルール)

皇治VS 芦澤竜誠

駿 VS 元氣

進撃の祐基 VS 木村“ケルベロス”颯太

麻太郎 VS 櫻井芯(オープニングファイト)

三輪憂斗 VS 赤平大治(オープニングファイト)

●4月29日『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

●5月6日『RIZIN.42』対戦カード

朝倉海 VS 元谷友貴

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

伊沢星花 VS 山本美憂

三浦孝太 VS YA-MAN

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

制矢貴 VS ラマザン・テミロフ

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

山本琢也 VS 横山武司

