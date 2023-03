“日本一のミスキャンパス”に選ばれた宮本李菜さん (C)ORICON NewS inc.

全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023 supported by リゼクリニック』のグランプリに龍谷大経営学部3年の宮本李菜さんが輝き、5日に『AGESTOCK2023 in 国立代々木競技場 第一体育館』内で行われた表彰式に出席した。

記念のトロフィーなどが贈られた宮本さんは「本当にうれしいです。私のことを応援してくださった皆さん、ありがとうございました!」と笑顔でスピーチ。将来の夢として「養護教諭」を掲げていたが、今回のコンテストが自信につながり「タレント活動に挑戦したい」と意欲を示した。

全国の大学で2022年度に開催されたミスキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリの受賞者が出場可能となる同コンテスト。過去出身者には、杉浦友紀(NHKアナウンサー)、伊藤弘美(フリーアナウンサー)、福田萌(タレント)、山形純菜(TBSアナウンサー)、西澤由夏(ABEMAアナウンサー)、山賀琴子(モデル)、海老原優香(フジテレビアナウンサー)、楫真梨子(ファッションエディター)、伊藤愛真(タレント)、黒口なつ(タレント)、福地礼奈(NHK福岡アナウンサー)らがいる。

イベントの司会は、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、フリーアナウンサー・谷尻萌が務めた。同日発表の『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023』グランプリには、青山学院大理工学部3年の佐々木崇仁さんが選出された。

