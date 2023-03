『王様戦隊キングオージャー』でギラ役を務める酒井大成 (C)ORICON NewS inc.

3月5日にスタートしたスーパー戦隊シリーズ最新作『王様戦隊(おうさませんたい)キングオージャー』。ORICON NEWSは、ギラ/クワガタオージャー役の酒井大成(24)に動画インタビューを実施。オーディション秘話から“好きな昆虫”など、ざっくばらんにトークを行った。

■オーディション合格秘話「うれしかったというより驚き」 ギラとの共通点も

圧倒的な強さの象徴である王様がヒーローとなって平和を守る物語は、5人のヒーローたちが昆虫モチーフのロボとともに敵と戦う、“5人の王様×昆虫ロボ”というスーパー戦隊シリーズ史上初の組み合わせに。かつてない壮大なスケールでヒーローたちの戦いを描くファンタジー大作となっている。

――オーディションの合格は、どんなシチュエーションで伝えられたんですか?

【酒井】事務所に入って、まだ1年も経っていないぐらいなんです。面談をさせていただく機会があるんですが、いつものようにマネージャーさんから連絡があったので、面談かなと思ったら「合格だよ!」と伝えられました。プチサプライズのような感じでした。

――うれしかったですか?

【酒井】うれしかった気持ちもありますが、それよりも驚きの方が勝ってきた気がします。「えっ? 自分が?」と。

――オーディションに受かる自信は。

【酒井】自信は正直なかったです。最終オーディションでは、周りにカッコいい人も多かったですし、お芝居も上手な方が多かったです。まさか自分が、という感じでした。

――オーディションの思い出を教えてください。

【酒井】オーディションには、監督さんやプロデューサーさん、そしてオーディションを受けに来ている役者陣も含めて10人以上いる人数の多いオーディションでした。最初はガチガチだったんですけど、いざ始まったらラフな話もしてくださって、自然体でオーディションに臨めました。

――オーディションの合格を誰かに伝えましたか?

【酒井】(インタビュー時は)まだ実は家族にも言ってなくて。スーパー戦隊の名前は出さないで「大きい仕事が決まったよ」とだけ伝えました。それでもすごく喜んでくれました。少しでも恩返しができたのかな。

――演じるギラの魅力を教えてください。

【酒井】児童養護施設に住んでいる“自称”王様というキャラクターです。ギラは自分に対して真っすぐで素直。誰かのために自分を犠牲にできる優しさも持った芯のしっかりとした正義感が魅力な役だと思います。

――自身との共通点は?

【酒井】物事を真っすぐ見るところですかね。自分で言うのも、あれですけど…(笑)。良くも悪くも、ギラも僕も「バカ正直さ」を持っていると個人的に感じています。

■好きな昆虫はもちろんクワガタ「カッコいい!」 思い出のスーパー戦隊も

――王様がモチーフです。自身の中の“王様”なポイントはありますか?

【酒井】ないかもしれないです(笑)。どこかしらあるかもしれないですが、今、思う限りは王様な要素はない気がしています…(笑)。

――もう1つのモチーフは昆虫です。好きな昆虫は?

【酒井】小さいころは兄弟や友だちと、バッタとかを捕まえる遊びをしていたりしました。小さいころから昆虫は好きでした。推しの昆虫はクワガタです!。

――やっぱりクワガタなんですね(笑)。クワガタの魅力は?

【酒井】ビジュアルが最高です。大人になってもカッコいいなって思います。役作りのヒントになればと思い、クワガタの戦いも見ました。カッコいいなって思います。

――今回、スーパー戦隊の撮影を経験して感じたことなどありますか?

【酒井】今回からLEDウォール(バーチャルプロダクション技術)というのを使っているんです。それは大きく今年のスーパー戦隊から違うことなのかなと思っています。LEDウォールの前で芝居をするんですけど、合成ではなく背景を写した状態で芝居ができるので、目に見えるのでやりやすさを感じます。ファンタジーですけど、リアルさも伝えられると思います。映像を早く見てほしいです。

――衣装のお気に入りポイントを教えてください。

【酒井】マントです。デザインもエンブレムもカッコいいです。アクションする時も映えるので注目してほしいです。

――子どもたちがまねすると思います。変身ポーズをカッコよく決めるために必要な部分は?

【酒井】僕も、クワガタオージャーのスーツアクターの伊藤茂騎さんに指導をいただいたんですけど、キレのある動きの部分と、ゆっくり動く部分のメリハリですかね。緩急を大事にするとカッコよく変身できます。

――スーパー戦隊の思い出はありますか?

【酒井】幼稚園ぐらいの時に兄、弟と『アバレンジャー』や『デカレンジャー』を見ていました。食い入るように見てました。『アバレンジャー』のエンディングの「We are the ONE ~僕らはひとつ~」の「アバアバアバアバアバレンジャー」の部分を歌っていて、今も覚えています。

――王様を演じるキャスト陣の印象も教えてください。ヤンマ・ガスト/トンボオージャー役の渡辺碧斗さんから。

【酒井】ヤンマは、僕の勝手なイメージで最初はクールかなと思ったんですけど、いざ話してみたらおちゃめな一面もありました。意外でしたね。あとは、顔がカッコいいです。

――ヒメノ・ラン/カマキリオージャー役の村上愛花さんは。

【酒井】僕は漫画が好きなんですけど、ヒメノも漫画が好きで、その話で盛り上がりました。話やすさもありました。笑顔がキラキラしている印象です。

――リタ・カニスカ/パピヨンオージャー役の平川結月さんは。

【酒井】ヤンマと一緒で一見、クールそうと思ったんですけど、いざ話してみたら距離を感じなかったです。凛々しい一面もあって、ステキな人だなと思いました。

――最後にカグラギ・ディボウスキ/ハチオージャー役の佳久創さんは。

【酒井】最初にお話させていただいた時から、いい意味で変わっていないです。見た目も優しそうな方ですし、実際にしゃべってもめちゃくちゃ優しいです。包み込んでくれるような、みんなのアニキという存在です。

――『キングオージャー』を1年間、見てくれる視聴者の方へメッセージをお願いします。

【酒井】『キングオージャー』は全員王様、全員センター。一人ひとりの我が強い、個性あふれるキャラクターがそろっています。そしてファンタジー要素も加わった、今までにない作品になっていると思います。そういったところに注目して見ていただけたらと嬉しいです。『キングオージャー』がたくさんの人に届くように、精いっぱい頑張りますので、1年間ぜひよろしくお願いします。

■イントロダクション

大昔、チキューという星の人類は、滅びる運命にあった。巨大な怪物「バグナラク」が、人々を容赦なく踏みにじったが、5人の英雄と昆虫型機械生命体「シュゴッド」が立ち上がり、合体!キングオージャーとなったシュゴッドは敵から人類を救った!英雄たちは王となり、5体のシュゴッドと共に5つの国が生まれ、平和が訪れた。

最強の「昆虫型機械生命体『シュゴッド』」が宿る工業の国:シュゴッダム

テクノロジーの国:ンコソパ

芸術と医療の国:イシャバーナ

氷雪の中立国:ゴッカン

農業の国:トウフ

だが、『2000年の眠りを経て、地帝国・バグナラクは地の底から蘇る』という予言が残されていた。そして今、チキューは予言の年を迎える。予言通りバグナラクが地底から出現。人々を襲い始めた。新たな勢力の襲撃に各国は手を組むことができるのか?

■キャラクター

【ギラ】

守護神が宿る最強国:シュゴッダムの“自称”王様。城下町の児童養護園で育った男。心優しく、みんなのことを考える性格だが、子供たちとのヒーローごっこで常に悪役を演じていたため、「俺様が世界を支配する!」と誤解を招く口調がくせ。ギラが王鎧武装するクワガタオージャーはゴッドクワガタと共闘する。

