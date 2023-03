島田麻央

◇3日 フィギュアスケート世界ジュニア選手権 女子フリー(カナダ・カルガリー)

シニアを含めた今季世界最高得点で自己ベストの合計224・54点で初優勝した島田麻央(14)=木下アカデミー=と初出場で3位となった中井亜美(14)=TOKIOインカラミ=が表彰式後に行われたメダリスト会見に出席し、メダル獲得の喜びを語った。

「ハッピー」という言葉を何度も口にして真ん中の席に就いた島田は優勝の感想を求められて、「I was happy for my first queen program」と英語で返答。14歳4カ月で日本勢史上最年少優勝を飾ったことを「憧れの選手を超えられたことをビックリというのと、うれしいの両方です」と振り返った。

外国メディアからは浅田真央さん2005年に14歳5カ月で初優勝した地もカナダだったことを教えられた。島田は名前の由来が浅田さんであることを明かし、「その選手と同じ地に立てたことはすごくうれしい。このメダルは自分にとって一番いろんなことが詰まったメダルになった」とコメント。浅田さんや安藤美姫さん、村上佳菜子さんといったこの大会を優勝した先輩と肩を並べたことを「同じメダルをもらえてすごくビックリとうれしい」と喜んだ。

一方、中井も英語で、「I was happy to get a medal on this big stage」とコメント。今後に向けて「今回の試合で学んだことをもっともっと重点的に練習していけたらいいなと思います」と意気込んだ。