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【J1名古屋】野上結貴が加入後初スタメン、別メニュー調整の森下龍矢はベンチスタート

2023年3月4日 13時15分

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野上結貴

野上結貴

◇4日　J1第3節　鳥栖―名古屋（駅前不動産スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、DF森下龍矢（25）が先発を外れ、今季広島から加入したDF野上結貴（31）が初先発となった。森下は、開幕から2戦連続でフル出場していたが、2月28日、3月1日の公開練習では別メニュー調整。プロキャリアをスタートさせた古巣・鳥栖戦へ向け、出場の意欲を示していたが、ベンチスタートとなった。
【サガン鳥栖】
GK　朴　一圭
DF　山崎　浩介
DF　原田　亘
MF　福田　晃斗
MF　藤田　直之
MF　河原　創
MF　西川　潤
MF　本田　風智
FW　長沼　洋一
FW　富樫　敬真
FW　岩崎　悠人
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　藤井　陽也
DF　中谷　進之介
DF　丸山　祐市
MF　野上　結貴
MF　稲垣　祥
MF　米本　拓司
MF　和泉　竜司
FW　マテウスカストロ
FW　キャスパーユンカー
FW　永井　謙佑

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