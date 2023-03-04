野上結貴

◇4日 J1第3節 鳥栖―名古屋（駅前不動産スタジアム）

スターティングメンバーが発表され、DF森下龍矢（25）が先発を外れ、今季広島から加入したDF野上結貴（31）が初先発となった。森下は、開幕から2戦連続でフル出場していたが、2月28日、3月1日の公開練習では別メニュー調整。プロキャリアをスタートさせた古巣・鳥栖戦へ向け、出場の意欲を示していたが、ベンチスタートとなった。

【サガン鳥栖】

GK 朴 一圭

DF 山崎 浩介

DF 原田 亘

MF 福田 晃斗

MF 藤田 直之

MF 河原 創

MF 西川 潤

MF 本田 風智

FW 長沼 洋一

FW 富樫 敬真

FW 岩崎 悠人

【名古屋グランパス】

GK ランゲラック

DF 藤井 陽也

DF 中谷 進之介

DF 丸山 祐市

MF 野上 結貴

MF 稲垣 祥

MF 米本 拓司

MF 和泉 竜司

FW マテウスカストロ

FW キャスパーユンカー

FW 永井 謙佑