【J1名古屋】野上結貴が加入後初スタメン、別メニュー調整の森下龍矢はベンチスタート
2023年3月4日 13時15分
◇4日 J1第3節 鳥栖―名古屋（駅前不動産スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、DF森下龍矢（25）が先発を外れ、今季広島から加入したDF野上結貴（31）が初先発となった。森下は、開幕から2戦連続でフル出場していたが、2月28日、3月1日の公開練習では別メニュー調整。プロキャリアをスタートさせた古巣・鳥栖戦へ向け、出場の意欲を示していたが、ベンチスタートとなった。
【サガン鳥栖】
GK 朴 一圭
DF 山崎 浩介
DF 原田 亘
MF 福田 晃斗
MF 藤田 直之
MF 河原 創
MF 西川 潤
MF 本田 風智
FW 長沼 洋一
FW 富樫 敬真
FW 岩崎 悠人
【名古屋グランパス】
GK ランゲラック
DF 藤井 陽也
DF 中谷 進之介
DF 丸山 祐市
MF 野上 結貴
MF 稲垣 祥
MF 米本 拓司
MF 和泉 竜司
FW マテウスカストロ
FW キャスパーユンカー
FW 永井 謙佑
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