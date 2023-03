テレビ朝日系で10日に放送される『ミュージックステーション』2時間スペシャル(後8:00)の出演アーティストと歌唱曲が3日、発表された。

なにわ男子はメンバーの高橋恭平主演映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』主題歌「Special Kiss」を披露。NiziUはきょう3日に公開された『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の主題歌シングル「Paradise」を歌唱する。

10-FEETは2度目のMステ出演。映画『THE FIRST SLAM DUNK』エンディング主題歌「第ゼロ感」と、テレビ東京ドラマ24『バイプレイヤーズ』オープニングテーマ「ヒトリセカイ」の2曲をパフォーマンスする。

VTR企画は卒業ソング特集。VTRゲストの藤巻亮太が「3月9日」を卒業式でサプライズ披露する。

■3月10日放送『ミュージックステーション』出演者・歌唱曲

川嶋あい「旅立ちの日に…」

Kep1er「I do! Do you?」

10-FEET「第ゼロ感」「ヒトリセカイ」

東京スカパラダイスオーケストラ「青い春のエチュード feat.長屋晴子(緑黄色社会)」

なにわ男子「Special Kiss」

NiziU「Paradise」

FLOW「贈る言葉 (20周年アニバーサリーバージョン)」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

森山直太朗「さくら(独唱)」「さもありなん」

THE RAMPAGE「NO GRAVITY」

※50音順

▼VTRゲスト

藤巻亮太が「3月9日」を卒業式でサプライズ披露

