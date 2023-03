4・29『RIZIN LANDMARK 5』で牛久絢太郎と対戦する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

4月29日に開催される格闘技『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)の対戦カード発表会見が3日、都内で行われ、昨年大みそかの『RIZIN.40』で発表されていたフェザー級の牛久絢太郎VS朝倉未来、斎藤裕VS平本蓮の2試合がWメインイベントとして実施されることが正式発表された。

朝倉にとっては、昨年9月のフロイド・メイウェザーとの一戦(ボクシングに準じたルール)以来、7ヶ月ぶりの試合で、MMAでは2021年大みそか『RIZIN.33』の斎藤裕戦以来、実に1年4ヶ月ぶりとなる。その間も『BreakingDown』のプロデューサーとして大会を盛り上げるなど、幅広く活躍している。

対する牛久は、RIZIN初参戦となった2021年10月の『RIZIN.31』で、王者・斎藤裕のベルトに挑戦して、TKO勝利で第2代RIZINフェザー級王者となった。22年4月の『RIZIN.35』で斎藤と再びベルトを賭け対戦し、見事初防衛に成功。しかし2度目の防衛戦となった22年10月の『RIZIN.39』で挑戦者クレベル・コイケと対戦するも、2Rにクレベルの三角絞めに耐えきれずタップアウトし、王座陥落となった。

●『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

RIZINは1~3月は野球のWBCなどの影響を考慮して開催を回避し、春に大会を連続開催。4月1日の『RIZIN.41』(丸善インテックスアリーナ)はキックボクシングルールの皇治VS芦澤竜誠のほか、カイル・アグォンVS萩原京平、宇佐美正パトリックVSキム・ギョンピョなどのMMAが行われる。

4月30日の『LANDMARK 5』の1週間後の5月6日には『RIZIN.42』が、初進出となる有明アリーナで開催。榊原CEOはこの大会を「バンタム級中心」でカード編成することを明かし、昨年大みそかの『RIZIN.40』でのRIZIN対ベラトールの対抗戦に出場したフアン・アーチュレッタが参戦することも発表した。

なお、4月8日にはRIZINで活躍し昨年6月の『THE MATCH 2022』の武尊戦を最後にキックボクシングを引退し、ボクシングに転向した那須川天心のボクシングデビュー戦(有明アリーナ)も行われる。格闘技ファンにとって楽しみが続く春となりそうだ。

