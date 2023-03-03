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香港高層ビルで火災　３人けが

2023年3月3日 12時06分 (3月3日 12時36分更新)
　火災が起きた香港の高層ビル＝３日（ロイター＝共同）

　火災が起きた香港の高層ビル＝３日（ロイター＝共同）

　【香港共同】香港九竜地区の繁華街チムサチョイ（尖沙咀）の高層ビルで２日夜、火災が起きた。香港メディアによると、ビルの外にいた３人がけがを負った。
　このビルにはホテルなどが入っており、最近、高層階で工事が行われていた。ビルは４２階建てで、高層階が炎に包まれた。

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