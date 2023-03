三浦佳生

◇2日 フィギュアスケート 世界ジュニア選手権 男子ショートプログラム(カナダ・カルガリー)

首位発進した今季四大陸王者の三浦佳生(17)=オリエンタルバイオ・目黒日大高=が競技終了後、プレスカンファレンスに出席。ショートプログラム(SP)の演技を終えた感想をあらためて語った。

開始前にSP1位をたたえる金のスモールメダルを受け取った三浦は現在の心境を尋ねられて、「Thank you for your support I am very happy Yes」と英語で返答。さらに、この日の演技を「今日はすごく緊張しました。シニアの課題で今シーズンはずっとやってきていたので。ジュニアの課題というのはすごく僕にとっては難しかったので全ての要素に緊張しましたけど、何とか耐えられたのでよかったです」と率直に振り返った。

今季はシニアを主戦場としてきたため、ジュニアの試合には苦戦しているとはいうものの、自らを奮い立たせるモチベーションを「シニアと変わらず、しっかり自分は勝ちにいく」と明かした三浦。初出場だった昨年の大会はSPで20位と大きく出遅れたことが最後まで響いて13位に終わった。その悔しさを生かして首位発進できたことを「去年の悪いイメージをしっかり払拭することができてすごく良かったと思います」と喜んだ。