Stray Kids『THE SOUND』（エピックレコードジャパン）

8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『THE SOUND』が、週間38.1万PT（380,849PT）を記録し、3月3日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自身初の1位を獲得した。

週間ポイントの内訳は、CD：37.8万PT（377,551PT）／デジタルアルバム：0.1万PT（1,443PT）／ストリーミング：0.2万PT（1,855PT）。同日付「オリコン週間アルバムランキング」において37.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、「合算アルバム」でも1位となった。なお本作は、同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも、2位にランクインしている。

本作の週間ポイントである38.1万PT（380,849PT）は、2022/7/4付『CIRCUS』での週間13.4万PT（134,120PT）を超え、自己最高を記録。さらに週間ポイントで、『Go生:Stray Kids Vol.1』の持つ自己最高累積ポイントである18.3万PT（183,371PT）も上回った。

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT＝ポイント。今年度は「2022/12/26付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2023/3/6付：集計期間:2023年2月20日〜2月26日）＞

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