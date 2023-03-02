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ノルウェーが２連覇　世界ノルディックスキー第８日

2023年3月2日 22時21分 (3月2日 22時49分更新)
　【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーの世界選手権第８日は２日、スロベニアのプラニツァで行われ、距離女子２０キロリレーでノルウェーが５０分３３秒３で２連覇した。ドイツが２位、スウェーデンが３位だった。出場予定だった日本は土屋正恵（弘果ク）が体調不良でメンバーがそろわず、欠場した。

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